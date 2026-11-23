In occasione del Mese dell’educazione finanziaria 2026, FAST Confsal promuove il webinar “Il futuro è adesso: previdenza e fiscalità”, dedicato alla previdenza complementare e al fondo pensione applicato al CCNL delle attività ferroviarie e ANAS.

L’iniziativa si svolgerà online domani, 24 novembre, dalle 14:30 alle 18:00.

Il programma affronterà il funzionamento del sistema previdenziale italiano e le scelte che riguardano il lavoratore: destinazione e trasferimento del TFR, adesione ai fondi pensione, prestazioni e rendite, fiscalità, deducibilità dei contributi e modalità di investimento. Saranno inoltre presentati scenari di investimento del TFR, con confronti tra le diverse opzioni e simulazioni riferite a durata, rendimento e modalità di gestione.

Il webinar è rivolto a chi desidera comprendere meglio le opportunità e le implicazioni delle proprie scelte previdenziali. Per partecipare direttamente è possibile utilizzare il QR code presente nella locandina.

Per informazioni: previdenzacomplementare@sindacatofast.it