Martedì 24 novembre il Principe Nicola Petrović-Njegoš, pronipote dell’ultimo sovrano del Montenegro, sarà a Bari per incontrare il sindaco Vito Leccese e rendere omaggio al monumento dedicato a Re Nikola I. Una visita istituzionale tra memoria storica, legami dinastici e nuove prospettive di cooperazione culturale, commerciale e turistica tra la Puglia e il Montenegro

Il legame storico tra Bari e il Montenegro torna protagonista con la visita del Principe Nicola Petrović-Njegoš, pronipote di Re Nikola I, ultimo sovrano montenegrino. Martedì 24 novembre il Principe sarà in città per una serie di appuntamenti istituzionali e commemorativi dedicati alla memoria della dinastia e all’amicizia tra le due sponde dell’Adriatico.

Alle ore 9.30, a Palazzo di Città, è previsto l’incontro con il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il Console Onorario del Montenegro a Bari, Franco Giuliano. Il confronto sarà dedicato alla memoria condivisa e ai rapporti tra la dinastia Petrović-Njegoš e la Puglia, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Bari e Podgorica e sviluppare nuove opportunità di cooperazione in ambito commerciale e turistico.

Alle ore 10.15 seguirà l’omaggio al monumento dedicato a Re Nikola I, in corso Vittorio Emanuele II, con la deposizione di una corona di fiori alla presenza del sindaco e alcuni interventi commemorativi.

Successivamente, il Principe visiterà la Basilica di San Nicola, dove è previsto un momento di raccoglimento in memoria delle celebrazioni del 29 settembre 1989. In quell’occasione, Bari accolse le spoglie di Re Nikola I Petrović-Njegoš e di altri membri della famiglia reale, che dal 1921 riposavano nella chiesa ortodossa russa di Sanremo e che furono successivamente trasferite in Montenegro per la definitiva sepoltura a Cetinje. Alle solenni cerimonie del 1989 partecipò anche il Principe Nicola.

Un ulteriore elemento che lega i due Paesi è la figura di Elena Petrović-Njegoš, figlia di Re Nikola I, che divenne Regina d’Italia accanto a Vittorio Emanuele III di Savoia, suggellando simbolicamente il legame tra le due dinastie.

«Bari e il Montenegro – dichiara Orhan Hodžić, presidente del gruppo OKI AIR e dell’associazione delle agenzie di viaggio del Montenegro – non sono semplicemente due realtà affacciate sullo stesso mare. Condividono una storia straordinaria, legami umani profondi e un futuro ancora tutto da costruire. La presenza del Principe Nicola è un’occasione per restituire visibilità a questa eredità e trasformarla in nuove opportunità di collaborazione»,

«La visita rappresenta – commenta Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – un momento di alto valore simbolico e culturale, che conferma la vocazione di Bari quale luogo di incontro tra popoli, tradizioni e istituzioni del Mediterraneo e dell’Adriatico».

La visita è organizzata congiuntamente dal Gruppo OKI AIR del Montenegro e dalla Fondazione Nikolaos di Bari.