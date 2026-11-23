13 ARRESTI DELLA POLIZIA DI STATO TRA LA CAPITALE ED IL LITORALE. 3CONSUMATORI SEGNALATI ALLA PREFETTURA.

Circa mezzo chilo di sostanza stupefacente, tra dosi già confezionate per la vendita al dettaglio nascoste a bordo di autovetture o custodite in scatole di caffè e cioccolatini: è questo il catalogo della filiera dello spaccio neutralizzata dalla Polizia di Stato nel corso degli ultimi interventi lampo scattati in diversi quadranti della Capitale e nel litorale romano.

Sono 13 i pusher “itineranti” tratti in arresto in undici distinti interventi ed ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati fermati 3 consumatori sanzionati amministrativamente dagli agenti.

Il filo del drug delivery, che lega i diversi quadranti della Capitale, si è snodato inizialmente più a sud, tra il quartiere Morena, le zone Portuense, Laurentina e Ostiense.

In due distinti interventi, gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina hanno intercettato ed arrestato 4 pusher a bordo di due diverse autovetture.

Nel primo caso, ad attirare l’attenzione degli agenti sono state le luci d’emergenza di un’autovettura che procedeva a bassa velocità in attesa di possibili acquirenti, così come, nel secondo caso, ancora una volta, oltre l’andatura “lumaca” del veicolo, è stato il fatto che risultasse essere stato noleggiato.

Gli investigatori, quindi, alla vista di scambi fulminei droga- denaro, hanno fermato i quattro soggetti, rinvenendo diverse dosi tra hashish, cocaina, crack e oltre 400 euro in contanti.

Analogo epilogo si è registrato per una ventiquattrenne albanese, che procedeva a bordo della propria autovettura con un’andatura incerta in zona Laurentina.

Alla vista degli agenti avrebbe iniziato una pericolosa fuga, non rispettando le regole della strada e cercando di disfarsi di 20 involucri contenenti crack e cocaina, successivamente lanciati dal finestrino.

In seguito alla perquisizione personale sono stati rinvenuti anche 2 telefoni cellulari e oltre 1000 euro.

Procedendo nel quartiere Portuense, a destare i sospetti degli agenti delle Volanti è stato un giovane a bordo della propria autovettura in sosta a bordo strada.

All’esito del controllo gli agenti hanno quindi provveduto al sequestro di oltre 80 involucri di crack e cocaina, 200 euro in contanti e 2 cellulari “operativi” durate l’intervento.

Sulla medesima scia si è configurato l’arresto di un trentunenne romano, sorpreso, dagli agenti del Commissariato di P.S. Appio Nuovo e del Commissariato di P.S Cristoforo Colombo, a fare la spola tra la propria abitazione e quella di un’amica, transitando in zona Appio a bordo del proprio scooter per cessioni organizzate.

La perquisizione, in questo caso, ha restituito 280 involucri di cocaina e crack.

A nord del cuore capitolino, in tutti gli episodi neutralizzati dagli agenti del Reparto Volanti, del III Distretto di P.S. Fidene Serpentara, del XV Distretto di P.S. Ponte Milvio e del IV Distretto di P.S. San Basilio, i conducenti viaggiavano in solitaria, con dosi di cocaina. Per i quattro, di età compresa tra i ventitré e i sessantotto anni, sono scattate immediatamente le manette per detenzione di sostanzastupefacente ai fini di spaccio con il sequestro di oltre 100 grammi di cocaina e oltre 4000 euro.

Non è mancato all’appello il litorale romano, dove, lungo l’asse Fiumicino-Civitavecchia, i pusher utilizzavano app di messaggistica istantanea per le “consegne a domicilio”.

Tra barattoli di integratori e cioccolatini, armadi e cassette di sicurezza “sotto chiave”, sono stati così sottratti al mercato altri 200 grammi tra hashish e cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale da confezionamento.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.