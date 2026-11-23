Il Vice Ministro Edmondo Cirielli ha partecipato oggi ad Atene, su delega del Ministro Tajani, alla riunione ministeriale degli “Amici dei Balcani Occidentali”, organizzata dalla Grecia e dedicata alle prospettive di integrazione europea della regione.

Nel corso dei lavori, Cirielli ha ribadito il sostegno italiano all’allargamento dell’Unione Europea ai Balcani Occidentali, considerato una priorità strategica per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la competitività europea. Il Vice Ministro ha sottolineato l’importanza di mantenere un processo di adesione credibile, prevedibile e basato sul merito, in linea con i principi della Carta di Roma, adottata in occasione della riunione del gruppo organizzata dall’Italia lo scorso 10 luglio, assicurando che ai progressi nelle riforme corrispondano decisioni tempestive da parte dell’Unione europea. Cirielli ha anche sottolineato l’importanza della cooperazione allo sviluppo italiana, storicamente impegnata nella regione, nel supporto al percorso di integrazione dei Paesi candidati, beneficiari di progetti per oltre 92 milioni di euro negli ultimi quattro anni.

Nel quadro della missione, Cirielli ha avuto un confronto gli esponenti delle principali realtà imprenditoriali italiane attive in Grecia, per poi incontrare la Vice Ministra degli Esteri ellenica, Alexandra Papadopoulou, confermando la volontà di rafforzare il partenariato strategico, soprattutto nei settori dell’energia, della difesa e delle infrastrutture. Al centro del confronto anche il Mediterraneo, l’allargamento UE, gli sviluppi in Medio Oriente, la cooperazione economica e le interconnessioni strategiche.