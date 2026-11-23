Roma, 23 novembre 2026 – Inaugurato presso la casa circondariale di Livorno, il nuovo padiglione detentivo da 262 posti, realizzato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del programma straordinario di potenziamento dell’edilizia penitenziaria varato dal Governo nel luglio 2025.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele e il capo del Dipartimento Opere pubbliche e Politiche abitative del MIT Calogero Mauceri.

“Qui abbiamo un’eccellenza della rieducazione costituzionalmente orientata. Ho letto, e adesso ne prendo visione, di tutte le attività svolte, utili a reinserire i detenuti, una volta espiata la pena, nel consorzio sociale” ha dichiarato il Ministro.

Dopo la benedizione della nuova struttura da parte di don Donato Mollica, vicario del vescovo di Livorno, il ministro Nordio ha visitato il nuovo Padiglione D, accompagnato dalla direttrice dell’istituto Maria Grazia Giampiccolo e dalla comandante del reparto di Polizia penitenziaria Rosella Iemma.

L’intervento di Livorno si inserisce nel progetto di ampio respiro attuato dal Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria Marco Doglio, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità.

Il Piano prevede la realizzazione di oltre 10mila nuovi posti detentivi nell’arco del triennio 2025-2027, attraverso investimenti complessivi superiori a 900 milioni di euro. Con i 262 posti del nuovo padiglione livornese salgono a 2.331 i posti già consegnati nell’ambito del programma, a conferma dell’avanzamento progressivo degli interventi previsti.

Il 2027 sarà l’anno di massima realizzazione del Piano, con interventi già programmati per oltre 7mila posti detentivi. Un obiettivo ambizioso, che testimonia la portata dell’impegno assunto dal Governo per affrontare una delle principali criticità del sistema penitenziario attraverso un programma strutturale di investimenti, nuove realizzazioni e ampliamento della capacitàricettiva degli istituti.