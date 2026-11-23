“Fratelli d’Italia ha sostenuto la candidatura di Daniele Sinibaldi già nella precedente tornata amministrativa e conferma oggi, con convinzione, il proprio sostegno anche in vista delle prossime elezioni comunali.

La nostra posizione nasce da una valutazione del percorso amministrativo compiuto in questi anni e dal riconoscimento del lavoro portato avanti per la Città di Rieti. In una fase particolarmente complessa, l’amministrazione Sinibaldi ha dovuto affrontare una mole straordinaria di interventi, opere pubbliche, procedure e cantieri. Un insieme di attività che avrebbe messo a dura prova qualsiasi amministrazione comunale e che, invece, è stato accompagnato dalla capacità di intercettare nuove risorse, ottenere finanziamenti, avviare ulteriori progettualità e seguire percorsi amministrativi indispensabili per realizzare nuove opere. Non si è trattato soltanto di gestire l’esistente, ma di costruire nuove opportunità di sviluppo, imprimendo alla città una prospettiva di crescita e di trasformazione.

Fratelli d’Italia ritiene che Daniele Sinibaldi rappresenti un punto di riferimento politico e amministrativo per questo territorio e che la continuità del percorso avviato sia un elemento importante per consolidare i risultati raggiunti e affrontare le sfide ancora aperte. Per queste ragioni confermiamo il nostro sostegno alla sua candidatura, con la volontà di proseguire insieme un percorso amministrativo fondato sul lavoro, sulla concretezza e sulla crescita della città di Rieti”.

E’ quanto dichiarano il coordinatore comunale, Claudia Chiarinelli e provinciale, Matteo Carrozzoni