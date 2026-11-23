Di seguito una dichiarazione del Commissario provinciale di Forza Italia, on. Raffaele Nevi:
“Per noi di Forza Italia è fondamentale impegnarsi nella prossima consiliatura per fare in modo che
il Comune diventi sempre più un vettore di sviluppo e crescita economica della città. Per questo
abbiamo in mente di batterci per efficientare l’organizzazione della erogazione dei servizi comunali
e cercare in tutti i modi di ricavare risorse per diminuire la pressione fiscale. Anche l’implementazione
delle nuove tecnologie può essere utile a risparmiare ed efficientare la macchina pubblica.
Il Comune, nella nostra visione, deve essere sempre più vicino a cittadini e imprese per stimolare
investimenti e occasioni di nuova e buona occupazione. Certamente in questo senso dobbiamo
anche agire per fare in modo che le aziende pubbliche siano gestite al meglio con criteri di
managerialità affinché diventino loro stesse generatrici di maggiori utili e quindi risorse da ridistribuire
solo a chi ha veramente bisogno. Rieti nella nostra visione avrà un futuro a