Nei giorni 3 e 4 dicembre tornerà l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Barbara.

Il percorso della fiera si articolerà su Viale Maraini (dall’incrocio con Via Micioccoli all’incrocio con Via Porrara e Via L. Di Benedetto), Via L. Di Benedetto, Piazza Angelucci, Via Molino della Salce (dall’incrociocon Via L. Di Benedetto all’incrocio con ViaCampo Saino), Via F.lli Cervi (dall’incrocio con Via Molino della Salce all’incrocio con Via P. Boschi e Via G. Leopardi).

Gli operatori commerciali che nelle precedenti edizioni hanno partecipato alla Fiera nell’area del Foro Boario saranno trasferiti e accorpati a quellipresenti nelle suddette vie. Come sempre, gli operatori titolari di concessione prenderannopossesso del posteggio entro le ore 8.00 e saranno disposti esclusivamente su un unico lato della strada, ad eccezione di Piazza Angelucci.

A seguire, per l’assegnazione delle piazzole rimaste libere, verranno acquisite, dall’Ufficio appositamente allestito in Piazza Angelucci, le domande in bollo presentate dagli operatori commerciali per le operazioni cosiddette di “spunta”. Gli spuntisti dovranno essere muniti della documentazione idonea per l’eserciziodell’attività (visura camerale aggiornata, autorizzazione amministrativa ed ogni altro eventuale documento ritenuto necessario).