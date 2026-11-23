ROMA CAPITALE RAFFORZA LA RETE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

Roma, 23 novembre 2026 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Roma Capitale ha inaugurato ilnuovo Centro Antiviolenza di piazza dei Sicani 2, ad Acilia, nel territorio del Municipio Roma X. Un nuovo presidio di prossimità, nato dalla coprogettazione tra ilDipartimento Pari Opportunità di Roma Capitale e l’associazione Differenza Donna APS, che rafforza la rete cittadina dei servizi dedicati all’accoglienza, alla protezione e al sostegno delle donne che subiscono violenza. L’apertura è stata resa possibile dall’intervento del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, che ha riqualificato gli spazi al primo piano di un edificio di proprietà comunale per accogliere le donne e ospitare le attività del servizio.

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora alle Attività Produttive e alle Pari OpportunitàValeria Baglio, l’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini, il presidente del Municipio X Mario Falconi, l’assessora municipale alle Pari Opportunità Denise Lancia, la presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale Michela Cicculli, i rappresentanti della Direzione PNRR e dell’associazione Differenza Donna APS.

“La violenza contro le donne è un’emergenza strutturale che richiede un impegno quotidiano, dalla prevenzione alla protezione, fino al sostegno concreto all’autonomia. Con l’apertura del nuovo centro antiviolenza di Acilia e di quello previsto domani nel VI Municipio arriviamo a 16 centri antiviolenza a Roma, ai quali si aggiungono quattro case rifugio e sei case per l’autonomia. Vogliamo una rete sempre più capillare, vicina alle donne in ogni quartiere della città. Uscire dalla violenza significa non solo sottrarsi al pericolo, ma poter ricominciare, con una casa, un lavoro e un’indipendenza economica. Il 25 novembre è una giornata importante, ma questa battaglia va combattuta ogni giorno dell’anno, perché una città in cui le donne non possono vivere e scegliere liberamente non è una città giusta”, dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“L’apertura del Centro di Acilia rappresenta un altro passo nel percorso di rafforzamento della rete antiviolenza di Roma Capitale. Non stiamo semplicemente aumentando il numero dei servizi, ma portando nei territori presidi riconoscibili, capaci di intercettare i bisogni e accompagnare le donne verso un percorso di libertà e autodeterminazione. La rete è la nostra risorsa più importante: dobbiamo mettere in connessione e valorizzare le energie già presenti nei territori, dalle associazioni ai servizi sociali e sociosanitari, dalle scuole alle forze dell’ordine, dalla Magistratura alle imprese. Accanto alla protezione, è fondamentale investire nella prevenzione e nel cambiamento culturale, chiamando anche gli uomini a una responsabilità diretta nel contrasto alla violenza”, dichiara l’assessora Valeria Baglio.

“Con questa riqualificazione offriamo alle donne un luogo accogliente e riservato, dove chiedere aiuto e trovare il sostegno necessario per riprendere in mano la propria vita. Recuperare un edificio comunale per questa finalità significa mettere il patrimonio pubblico al servizio di un bisogno che richiede risposte concrete, nell’ambito dell’impegno dell’amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri. Abbiamo pensato gli ambienti per le donne, per i bambini che le accompagnano e per il lavoro delle operatrici. Con l’attivazione del servizio curata dal Dipartimento Pari Opportunità e dall’assessora Valeria Baglio, Acilia ha oggi un nuovo punto di riferimento sul quale contare”, dichiara l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini.

Il servizio

Il nuovo Centro sarà gestito dall’associazione Differenza Donna APS, alla quale va il ringraziamento di Roma Capitale per il lavoro e la professionalità messi a disposizione delle donne.

Il Centro garantirà un’apertura in presenza per almeno cinque giorni a settimana e un servizio telefonico e telematico attivo 24 ore su 24, anche nei giorni festivi. Sarà un luogo di ascolto e accompagnamento attraverso percorsi personalizzati, con supporto psicologico e legale e orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa. Sarà inoltre impegnato in attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alle scuole e alla cittadinanza, con l’obiettivo di contribuire al cambiamento culturale necessario a contrastare stereotipi e comportamenti alla base della violenza di genere.

Con questa apertura, la rete di Roma Capitale conta 15 Centri Antiviolenza, che diventeranno 16 con l’inaugurazione, prevista domani, di un nuovo CAV nel Municipio Roma VI. La rete cittadina comprende inoltre 4 Case Rifugio e 6 strutture per la semiautonomia.

I lavori

La riqualificazione, curata dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici con circa 170 mila euro, ha permesso di realizzare ambienti accoglienti e riservati, pensati per le donne e per i bambini che le accompagnano.

Il Centro dispone di un’area di accoglienza, stanze per l’ascolto e i colloqui, uno spazio giochi visibile dalle madri, un locale con angolo cottura e un bagno attrezzato per le persone con disabilità. L’ingresso autonomo tutela la riservatezza, mentre l’adeguamento del vano scala consente l’installazione del servoscala. Il rinnovo degli interni, degli infissi e degli impianti, insieme alla climatizzazione, ha migliorato il comfort degli ambienti. I lavori hanno compreso anche il consolidamento delle murature di sostegno del tetto e il ripristino delle coperture per eliminare le infiltrazioni.