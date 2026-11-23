l Settore I del Comune di Rieti ricorda che è in corso, dallo scorso 5 ottobre, la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ISTAT, che ogni anno coinvolge un campione rappresentativo di famiglie.
Per i nuclei familiari selezionati, la compilazione del questionario costituisce un obbligo. Il termine ultimo per adempiere è fissato al 23 dicembre 2026.
Sono previste tre modalità di partecipazione
- Online, in autonomia, fino al 6 dicembre, compilando il questionario sul sito ISTAT e seguendo le istruzioni riportate nella lettera ricevuta o nell’app IO.
- Presso il Centro Comunale di Raccolta, dove è possibile ricevere assistenza per la compilazione.
- A domicilio, rispondendo alle domande del rilevatore ISTAT, che effettuerà le visite dal 12 novembre al 23 dicembre.
Il Centro Comunale di Raccolta sarà operativo fino al 23 dicembre presso l’Ufficio Anagrafe, al piano terra del Palazzo Comunale, in Piazza Vittorio Emanuele II, lato via Pennina, nei seguenti orari:
- Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.
- Dal lunedì al giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.
Per informazioni e assistenza sono disponibili i seguenti recapiti telefonici
0746 287218
0746 287268
0746 287291
0746 287204
0746 287296