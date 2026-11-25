“Il civismo serio e responsabile avrà un ruolo decisivo per accompagnare Rieti verso il prossimo decennio: con Daniele Sinibaldi proseguiamo un lavoro improntato al buon governo, alla cura del bene comune e a una stretta collaborazione istituzionale con la Regione Lazio guidata da Francesco Rocca”.

Così Luisa Ciambella, coordinatrice regionale del movimento civico Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune, e Alessio Angelucci, coordinatore provinciale del Movimento, commentano il lancio della candidatura del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, avvenuta sabato scorso alla presenza di centinaia di reatini.

“La candidatura di Daniele Sinibaldi è la dimostrazione della capacità della coalizione di coniugare identità partitiche e vocazione civica, superando le logiche di contrapposizione sterile per concentrarsi sull’efficacia amministrativa – proseguono Ciambella e Angelucci – in questi anni sono stati raggiunti traguardi significativi sul fronte della rigenerazione urbana, della qualità degli spazi pubblici, dell’attenzione alle persone e dell’organizzazione amministrativa, ponendo le basi per progetti di ampio respiro i cui frutti matureranno ulteriormente nel prossimo mandato. La nostra lista civica porta in dote una cultura del servizio, dell’ascolto e della concretezza che guarda in particolare alle famiglie, alle fasce più fragili, ai giovani e alla qualità dei servizi”.

E’ quanto dichiarano Luisa Ciambella, coordinatrice regionale del movimento civico Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune, e Alessio Angelucci, coordinatore provinciale del Movimento.

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