Dalle battute tra Rocca e Lotito sul Campidoglio alle prime grandi manovre nei capoluoghi di provincia come Rieti, la stagione elettorale entra nel vivo con largo anticipo. Ma i territori chiedono programmi e risposte concrete prima ancora dei nomi

di Piero Fusaglia

C’è una regola non scritta nella politica regionale del Lazio: le campagne elettorali non iniziano mai quando si aprono ufficialmente i termini per la presentazione delle liste, ma molto prima, nel terreno sottile dei segnali, delle alleanze civiche e delle battute solo apparentemente leggere rilasciate ai microfoni.

Lo si è visto chiaramente nelle ultime ore osservando due piani solo all’apparenza distanti tra loro. Da una parte la ribalta nazionale della Capitale, dove le parole del presidente della Regione Francesco Rocca sul futuro del Campidoglio e sull’eventuale discesa in campo di Claudio Lotito hanno subito acceso i radar delle segreterie romane, ricordando quanto gli equilibri interni al centrodestra restino un cantiere aperto tra identità di partito e peso delle singole leadership. Dall’altra parte i territori delle province, a cominciare da realtà chiave come Rieti, dove i movimenti civici legati alla governance regionale hanno già iniziato a stringere i ranghi e a confermare il sostegno alle amministrazioni uscenti in vista del prossimo appuntamento con le urne. [1]

In mezzo c’è un Lazio che cambia pelle e che osserva con attenzione questo anticipo di campagna elettorale. Perché se è legittimo che i partiti e le forze civiche inizino a misurare i rapporti di forza e a costruire le coalizioni del futuro, è altrettanto evidente che gli elettori — e con loro gli amministratori locali impegnati ogni giorno nei Comuni — guardano innanzitutto alla tenuta dei servizi ordinari.

Dalla sanità territoriale, che proprio oggi ha segnato un nuovo tassello in Sabina con l’inaugurazione della nuova Casa della Comunità Hub di Magliano Sabina, fino alle politiche per l’abitare e alla difesa dei piccoli centri montani, la partita vera si gioca sulla capacità di far dialogare la Regione con i sindaci al di là delle appartenenze. [1]

La storia politica del Lazio dimostra che i candidati e le sigle funzionano soltanto quando riescono a saldare il livello istituzionale con i bisogni reali delle comunità locali. Per gli addetti ai lavori, nei palazzi romani come nelle province, il conto alla rovescia verso le prossime urne è ormai partito: ma a decidere l’esito non saranno i retroscena d’autunno, bensì la concretezza delle risposte che arriveranno nei prossimi mesi.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL