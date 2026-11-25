Nel giorno dedicato al contrasto alla violenza contro le donne, il monito delle istituzioni richiama tutti a una responsabilità concreta. La tutela dei diritti non può cambiare a seconda del codice di avviamento postale

di Piero Fusaglia

C’è un rischio che accompagna puntualmente ogni 25 novembre: quello di trasformare una ferita profonda della nostra società in un rito di parole ben confezionate, di comunicati impeccabili e di simboli esposti per ventiquattr’ore, salvo poi archiviare l’attenzione fino all’autunno successivo. Eppure, mai come quest’anno, il richiamo arrivato dalle più alte istituzioni della Repubblica e dai sindaci italiani impone di guardare oltre la superficie delle celebrazioni.

La violenza contro le donne non è un’emergenza improvvisa, né tantomeno una questione privata che possa essere lasciata soltanto al coraggio individuale di chi trova la forza di denunciare. È una sfida culturale, sociale e organizzativa che chiama in causa la tenuta complessiva delle nostre comunità. E in una regione complessa e sfaccettata come il Lazio, questa sfida assume un significato ancora più preciso: garantire che il diritto alla protezione, all’ascolto e all’autonomia economica valga allo stesso modo nel cuore di Roma come nei comuni più piccoli della Sabina, del Reatino, della Tuscia o del Frusinate.

I dati raccolti in queste ore dalle amministrazioni locali raccontano un’Italia dei Comuni che non vuole alzare bandiera bianca, ma che spesso si trova a fare i conti con distanze geografiche, carenza di risorse e servizi da tenere in piedi con fatica. Nei centri più piccoli, dove tutti si conoscono e l’isolamento può diventare una barriera invisibile ancora più difficile da superare, la presenza di una rete territoriale — fatta di sportelli sicuri, scuole attente, forze dell’ordine e centri antiviolenza collegati tra loro — rappresenta il vero confine tra la solitudine e la libertà.

Senza autonomia economica, senza un lavoro stabile, senza la possibilità concreta di ricostruirsi una vita lontano da chi esercita sopraffazione, ogni appello rischia di restare incompiuto. È qui che si misura la maturità di una classe dirigente e di un’intera comunità regionale: nella capacità di trasformare l’indignazione di un giorno in politiche quotidiane, silenziose ma efficaci, capaci di educare i più giovani al rispetto e di offrire risposte immediate a chi chiede aiuto.

Il nostro compito, come giornale del territorio, è esattamente questo: non limitarci a registrare la cronaca o a dare voce ai proclami delle ricorrenze, ma tenere accesi i riflettori tutto l’anno sui presìdi che funzionano, sui ritardi da colmare e sulla dignità di ogni singola comunità del Lazio. Perché la civiltà di una regione si giudica soprattutto da come sa proteggere i più fragili, dal centro della Capitale fino all’ultimo borgo dell’Appennino.

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