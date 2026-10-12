Autunno in Sabina: la riscoperta della castagna tra tradizione, salute e valorizzazione del territorio

SABINA – Con l’avanzare della stagione autunnale, i rilievi e le aree boschive del territorio tornano a offrire uno dei simboli più autentici della tradizione locale: la castagna. Da sempre pilastro fondamentale dell’alimentazione della civiltà contadina, questo frutto vive oggi una fase di rinnovata attenzione, affiancando al valore storico e culturale spiccate proprietà nutrizionali ed eccezionali potenzialità per il turismo locale.

Le condizioni microclimatiche e la conformazione del suolo delle colline sabine offrono un habitat ideale per il castagno, albero secolare che caratterizza ampie porzioni del paesaggio e la cui presenza costituisce un baluardo naturale contro il dissesto idrogeologico.

Proprietà nutrizionali e benessere a tavola

Spesso considerata a torto un alimento troppo calorico, la castagna rappresenta invece un alleato prezioso per la salute e il benessere durante la stagione fredda. Ricca di carboidrati complessi ad alto valore energetico, fibre, sali minerali essenziali – tra cui potassio, magnesio e fosforo – e vitamine del gruppo B, costituisce una riserva di carica naturale priva di glutine, ideale per sportivi e bambini.

La versatilità in cucina la vede protagonista sia nelle ricette tradizionali della cucina locale – dalle classiche caldarroste alle zuppe rustiche con legumi e farro – sia nella preparazione di farine utilizzate per dolci e prodotti da forno a filiera corta.

Un volano per l’economia e la tutela del territorio

Oltre all’aspetto enogastronomico, la filiera della castagna gioca un ruolo strategico per l’economia rurale e per la cura del patrimonio boschivo del territorio. La manutenzione dei castagneti favorisce la pulizia del sottobosco, riducendo il rischio di incendi estivi e garantendo la tenuta del terreno durante le precipitazioni autunnali.

Le iniziative di promozione e gli itinerari dedicati nei borghi rappresentano un’occasione importante per attrarre visitatori e far conoscere la bellezza, i sapori e l’ospitalità della Sabina.