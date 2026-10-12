Sanità digitale nel Lazio: prenotazioni più veloci e referti online, la nuova spinta ai servizi territoriali

LAZIO – Prosegue il piano di modernizzazione e digitalizzazione della rete sanitaria regionale con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa per i cittadini. Attraverso il potenziamento dei portali online dedicati e l’integrazione dei servizi territoriali, la Sanità del Lazio punta a rendere sempre più immediata la gestione di prenotazioni, il ritiro dei referti e l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’iniziativa rientra nel programma di riorganizzazione delle prestazioni sanitarie volto a decongestionare i presidi ospedalieri e valorizzare le strutture di prossimità come le Case della Comunità e i poliambulatori locali.

Meno code e pratiche più veloci per gli utenti

Grazie alle nuove funzionalità attivate sulle piattaforme regionali, i cittadini possono gestire direttamente da smartphone o computer una vasta gamma di operazioni che in passato richiedevano lo spostamento fisico agli sportelli CUP:

Prenotazione di visite ed esami: Scelta delle date e delle strutture disponibili in tempo reale su tutta la rete regionale.

Scelta delle date e delle strutture disponibili in tempo reale su tutta la rete regionale. Consultazione dei referti: Accesso sicuro agli esiti degli esami di laboratorio e di radiologia con credenziali SPID o CIE.

Accesso sicuro agli esiti degli esami di laboratorio e di radiologia con credenziali SPID o CIE. Scelta e revoca del medico: Gestione dell’assegnazione del Medico di Medicina Generale o del Pediatra direttamente online.

Prossimità e supporto per le fasce meno digitalizzate

Per garantire l’accessibilità dei servizi anche alle persone anziane o a chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali, la rete delle farmacie territoriali e gli sportelli dedicati presso i Comuni continuano a svolgere un ruolo chiave di supporto assistito. In questo modo la transizione digitale affianca i canali tradizionali senza lasciare indietro nessuno.