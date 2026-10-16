Attività sportiva – Tantillo e Celli: “Sport gratuito dai 6 ai 13 anni, ecco la proposta di legge delega”

Pronti al confronto con il Governo attraverso Anci per trasformare il diritto costituzionale in un’opportunità concreta per tutte le famiglie. Al via petizione su change.org

Sport gratuito per tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 13 anni, istituzione di un Servizio Nazionale Sportivo, introduzione di una Tessera Sportiva Nazionale collegata a una Carta dei Servizi Sportivi Essenziali. Sono alcune delle proposte lanciate nel corso del direttivo della Conferenza nazionale dei presidenti dei Consigli comunali di Anci che si è svolto questa mattina nella sede del Coni a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e del presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.

“Non possiamo permettere che la possibilità di fare sport dipenda dal reddito o dal territorio in cui si vive. Vogliamo costruire un sistema nazionale che garantisca a ogni bambino le stesse opportunità, facendo dello sport un diritto realmente accessibile e non un privilegio”, dichiara Giulio Tantillo, presidente del Consiglio comunale di Palermo e coordinatore della Conferenza.

“Dobbiamo passare dalle parole ai fatti. Il diritto allo sport è entrato nella Costituzione, ma ora dobbiamo renderlo effettivo nella vita quotidiana delle famiglie. Siamo pronti come Anci e la Conferenza dei Presidente dei Consigli a interloquire con il Governo per condividere una nostra bozza di proposta di legge. Da oggi sarà avviata petizione su change.org”, aggiunge la presidente dell’Assemblea capitolinaSvetlana Celli, vicecoordinatrice vicaria della Conferenza dei Presidenti di Anci.

La proposta punta a superare la frammentazione degli attuali voucher e contributi, attraverso un sistema di interventi coordinato e uniforme su tutto il territorio nazionale. Un investimento statale mirato, oltre a favorire l’accesso allo sport per tutti i bambini, consentirebbe di razionalizzare le risorse oggi impiegate da Regioni e Comuni, spesso con misure sovrapposte e criteri differenti anche all’interno dello stesso ambito. Un investimento nella pratica sportiva di base che, grazie ai benefici in termini di prevenzione e salute, potrebbe inoltre contribuire a ridurre nel tempo la spesa del Servizio sanitario nazionale. Mentre la Tessera Sportiva Nazionale consentirebbe ai giovani di accedere alle attività e alle strutture sportive, ancheattraverso forme di sostegno pubblico.

“Vogliamo aprire un confronto concreto con il Governo, coinvolgendo il ministro Abodi e valorizzando il ruolo di Anci, per illustrare e approfondire il testo base della proposta di legge, aperto al contributo di tutti. È necessario mettere a sistema le risorse già disponibili, superare le disuguaglianze territoriali e individuare strumenti e coperture adeguati. Investire nello sport significa investire in salute, prevenzione, educazione e inclusione sociale”, concludono Giulio Tantillo e Svetlana Celli.

Per sostenere la petizione per la proposta di legge delega clicca qui.