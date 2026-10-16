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PROTESTE STUDENTI, MATONE (LEGA): STRUMENTALIZZATI DA UNA CERTA POLITICA, INFILTRATI DAI VIOLENTI

CRONACA E ATTUALITA'
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Milan, Italy - October 4, 2013: Milan students manifestation on October, 4 2013. Students took to the streets to protest against italian austerity claiming their future

Roma, 16 ott. – “Tutto il dissenso possibile e la più totale indignazione va nei confronti di chi nel panorama politico oggi approfitta dei nostri giovani e della loro scarsa fiducia nelle istituzioni per creare pericolose tensioni che vanno poi a colpire le Forze dell’Ordine. Sulla scia delle proteste giuste degli studenti francesi, che vedono cadere a pezzi le loro scuole, gruppi di antagonisti, infiltrati, ma anche giovani in buona fede hanno trasformato una legittima protesta per lo studio in una giornata contro la Presidente del Consiglio Meloni in alcune città italiane. La loro diventa così un’azione sterile e pericolosa e vengono usati come strumenti per contestare tutta la politica del governo. Spero torni in tutti il buon senso e che nessuno subisca danni fisici”.

Lo ha dichiarato il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

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