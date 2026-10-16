“Ricostruzione e sviluppo locale”: a Rieti il corso di formazione e il convegno Telpress con l’Ordine dei Giornalisti del Lazio

Un’ampia e qualificata partecipazione di giornalisti e professionisti della comunicazione della provincia di Rieti e dei territori limitrofi ha caratterizzato il convegno e corso di formazione professionale per giornalisti “Ricostruzione e rilancio economico: le Sfide per il territorio e il sistema produttivo”, svoltosi presso la sede di Telpress Italia a Rieti. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle prospettive di ricostruzione e sviluppo del territorio, con particolare attenzione al ruolo delle infrastrutture, alle dinamiche economiche e alle opportunità di rilancio del sistema produttivo, a dieci anni dal sisma del 2016. Il corso ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, del senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione, riparazione e rilancio economico dell’area sisma 2016, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, di Vincenzo Di Vizio, Dirigente dell’area territoriale di Rieti del Consorzio Industriale del Lazio e, in collegamento, del Commissario del Consorzio, Raffaele Trequattrini, dei giornalisti Marco Fuggetta, Ufficio Stampa del Comune di Rieti e autore del libro “Oltre le Sfide. Il territorio reatino dieci anni dopo” e Alessandra Lancia, giornalista dell’Ufficio Comunicazione della Fondazione Varrone. Incontro moderato dalla giornalista Telpress e Messaggero Rieti, Ilaria Faraone. A portare i saluti istituzionali il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il Sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, e l’Assessore Regionale del Lazio ai lavori pubblici, infrastrutture e politiche per la ricostruzione, Manuela Rinaldi. Onori di casa affidati al fondatore di Telpress, Pasquale D’Innella Capano. “Aprire le porte di Telpress alla comunità dei giornalisti e alle istituzioni del territorio è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Pasquale D’Innella Capano – da quaranta anni Telpress si pone come ponte tra tecnologia e informazione, fornendo agli operatori dei media strumenti all’avanguardia per il monitoraggio e l’analisi delle notizie”. “La formazione continua rappresenta un elemento essenziale per assicurare una professione giornalistica sempre più qualificata, consapevole e capace di interpretare i cambiamenti della società e le esigenze dei territori – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo – promuovere le attività formative dell’Ordine anche nelle province, come in questa occasione a Rieti, presso una realtà di rilievo come Telpress Italia, significa investire nella crescita professionale degli operatori dell’informazione e riconoscere il valore del giornalismo locale. Temi complessi come la ricostruzione post-sisma e il rilancio economico richiedono preparazione, approfondimento e rigore nella verifica delle informazioni, presupposti fondamentali per garantire ai cittadini un’informazione autorevole, accurata e di qualità”. “L’informazione è una componente strategica, fondamentale, all’interno del complesso percorso di ricostruzione e rilancio dell’Appennino centrale – ha osservato il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli – raccontare questi territori, come fanno quotidianamente tanti giornalisti e operatori, significa dare visibilità ai risultati raggiunti, alle energie del sistema produttivo e alle comunità che guardano al futuro, senza per questo distogliere l’attenzione dalle criticità che ancora vanno sciolte e risolte. A dieci anni dal sisma, è più che mai necessario che i media continuino a testimoniare l’evoluzione del percorso di rinascita, dal cambio di passo alla valorizzazione delle opportunità di sviluppo e il lavoro di chi investe e sceglie di restare. Ricostruire significa anche mantenere accesi i riflettori sulle nostre comunità, continuare a dare informazioni, attenzione e prospettive”.