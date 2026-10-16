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Dl Bollette: intesa Italia-Commissione Ue a tutela famiglie e imprese

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Wide angle image depicting a senior man's hand holding an energy bill while the other hand checks the numbers on a calculator. The table is strewn with documents and also a laptop. Room for copy space.

Il Governo italiano e la Commissione europea hanno raggiunto un’intesa comune sulle misure previste dal Dl Bollette (decreto-legge 21/2026), nel pieno rispetto del Middle East State Aid Framework (Metsaf) e della normativa settoriale. Ciò fa seguito a intensi e costruttivi scambi tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, con l’obiettivo comune di attenuare l’impatto dei costi energetici e limitare l’effetto dell’aumento dei prezzi del gas sul prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le imprese, preservando al contempo la parità di condizioni nel mercato interno minimizzando le distorsioni. Su questa base, l’Italia notificherà le misure temporanee alla Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato e la Commissione le valuterà in via prioritaria.

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