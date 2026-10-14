Roma Campidoglio – Conferenza stampa di presentazione delle “Olimpiadi del Sorriso e della Legalità”

Presentate in Campidoglio nel pomeriggio del 12 ottobre scorso la prima edizione delle Olimpiadi del Sorriso e della Legalità, progetto ideato, promosso e curato dal Dipartimento Nazionale Cultura Sport e Attività Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA. L’iniziativa nasce con l’obiettivo fondamentale di mettere al centro lo sport per la gioventù, il contrasto al bullismo e il pieno sostegno alla disabilità e all’inclusività. Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo primario di aumentare la consapevolezza di quanto sia importante praticare le attività sportive come pilastro per il benessere psicofisico e lo sviluppo sociale delle nuove generazioni, cogliendone l’aspetto anche terapeutico e riabilitativo a seguito di traumi o difficoltà cognitive di varia natura e genere, per il nuovo inserimento nel contesto sociale e di gruppo.

Prestigiosi patrocini tra gli altri del Ministro per lo Sport e i Giovani, il quale Ministro Abodi in una lettera inviata alla presidenza dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia, dichiara: “ l’iniziativa interpreta in modo significativo la funzione educativa e sociale dello sport, utilizzandone il linguaggio semplice e universale per avvicinare le nuove generazioni ai valori della legalità, del rispetto delle regole, della solidarietà e della convivenza civile. Lo sport, infatti, insegna che ogni risultato nasce dal rispetto dell’avversario, dalla responsabilità individuale e dalla capacità di stare insieme secondo le regole condivise“.

Patrocinio di UNICEF Italia – Per ogni bambino, di Sport e Salute, del CONI Lazio,dell’Ordine dei Giornalisti Lazio, di ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), di OPES (Organizzazione Per l’Educazione dello Sport) del CNI Fair Play (Comitato Nazionale Italiano Fair Play), del Comitato Italiano Paralimpico Regione Lazio, della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali Comitato Regionale Lazio e Sardegna), dell’Istituto Sport e Sociale e dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile (ONBD) a testimonianza dell’alto valore sociale e sportivo dell’iniziativa.

Ad aprire i lavori della conferenza sarà Gianluca Guerrisi per i saluti istituzionali (Presidente Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA, giornalista pubblicista, Fair Play Manager, docente Esperto di Bullismo e Cyberlullismo), autorevoli interventi di Federico Rocca (Consigliere Comunale di Roma Capitale), Andrea Ruggeri (Vice Presidente del CONI Lazio) e Ruggero Alcanterini (Presidente del CNI Fair Play). Proiettato il video di presentazione delle Olimpiadi del Sorriso e della Legalità

Presenti in sala atleti paralimpici: per le Fiamme Gialle Giacomo Perini Canottaggio, la campionessa di surf Stella Papetti del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, per le Fiamme Oro Azzurra Carancini campionessa di Triathlon, tutti hanno voluto condividere le loro esperienze sia in campo sportivo e non solo.

Prestigiosi significativi interventi del presidente Comitato Italiano Paralimpico Lazio Giuseppe Andreana, del presidente Comitato Provinciale Roma OPES Alessandro Battisti, del presidente dell’Accademia nazionale di cultura sportiva Michele Panzarino, di Riccardo Vernole coordinatore del settore paralimpico dei gruppi sportivi Fiamme Oro e direttore delle squadre azzurre presso la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, del professore Alberto Raggi presidente della Guardia Nazionale Ambientale, del presidente Arbitri Sport Italiani Cav. Americo Scatena, per la Fondazione Valori D’Italia è intervenuto il Generale Pasquale La Vacca, infine intervento del presidente della polisportiva Silenziosa Romana Augusto Liotta.

Presenti in sala anche partner della manifestazione, La Lanterna di Diogene con i ragazzi di Agape, Tor Lupara 1968 con la responsabile della scuola calcio Maria Cristina Viozzi, Nadia Paggi responsabile del Wellbeat Fonte Nuova.

Presentata la mascotte dell’evento, il draghetto Sunny, simbolo di verità e trasparenza, a cui spetterà la missione di generare luce, positività, gioia, proteggere la giustizia, diffondere il fair play e promuovere l’unione, senza differenze.

Proiettato in sala il video saluto del presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, a moderare la conferenza stampa il Dottor Fausto ZILLI, giornalista pubblicista, Fair Play Manager, docente Esperto di Bullismo e Cyberlullismo e Vice Presidente Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA.

Foto a cura di Andrea Pellegrini e Paola Caputo.