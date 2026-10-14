Oggi appuntamento di preghiera per Papa Leone XIV

Una preghiera corale per Papa Leone XIV, nel segno della fede e della vicinanza della comunità italiana negli Stati Uniti. Oggi, mercoledì 14 ottobre, alle ore 14:00 (ET), presso la Cattedrale di San Patrizio sulla Fifth Avenue a New York, padre Luigi Portarulo, sacerdote responsabile, tra gli altri incarichi, della Pastorale Giovanile e del Ministero per la Comunità Italiana, avrebbe dovuto celebrare la Messa in memoria delle 414 vittime italiane dell’11 settembre, in occasione del 25° anniversario della tragedia, su richiesta della Fondazione E-novation.

Tuttavia, alla luce della notizia del ricovero di Papa Leone XIV, Massimo Lucidi, Presidente della Fondazione e attivo sostenitore delle iniziative mediche, scientifiche, sociali e di ricerca dell’Ospedale Universitario Gemelli, ha lanciato un appello invitando tutti a unirsi in preghiera collettiva per la salute del Santo Padre.

«Crediamo che Padre Luigi, che ha incontrato molti Papi durante la sua formazione sacerdotale in Vaticano, ci avesse già pensato. Tuttavia, riteniamo importante invitare tutti a partecipare, affinché la Chiesa, a Roma come a New York, possa tornare a essere un luogo pieno di persone che cercano in Dio risposte alle paure e alle sfide della vita quotidiana. Questo Papa americano è davvero straordinario e abbiamo bisogno di lui. Guarisci presto, Papa Leo», conclude Massimo Lucidi.

Molte istituzioni italiane attualmente a New York per le celebrazioni del Columbus Day e in partenza per Washington, DC venerdì per la cerimonia di premiazione dell’Italian Excellence Award (che ha sempre la sua edizione italiana a fine anno a Roma, l’anno scorso tenutasi in Senato con big come Giuseppe Brindisi di Zona Bianca), aderiscono all’iniziativa.

Saranno accolte dai Vicepresidenti della Fondazione: la filantropa newyorkese Azzurra Rinaldi; Sabrina Gianforte, presidente degli Stati Generali dell’Accoglienza; e Alberto Patruno, che, oltre al suo impegno nella Fondazione, è anche Direttore Generale di Assoimpredia.