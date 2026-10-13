CIVITAVECCHIA: INCONTRO DELLA POLIZIA DI STATO CON ASSOCIAZIONE “IL TIMONE ONLUS”, IMPEGNATA NELLA LOTTA ALLA DISABILITÀ

Una mattinata diversa, fatta di sorrisi, emozioni e vicinanza. La Polizia di Stato ha incontrato i ragazzi della Onlus “IL TIMONE”, in una visita speciale al porto di Civitavecchia.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia, la Guardia di Finanza e la Società di gestione del terminal crocieristico, ha permesso a 20 ragazzi con disabilità di vivere da protagonisti l’esperienza di un vero imbarco.

Accolti dagli operatori della Polizia di Frontiera, i giovani ospiti hanno assistito e partecipato attivamente alla simulazione delle procedure di controllo di frontiera: dal controllo dei documenti, ai varchi elettronici, fino all’imbarco a bordo di una nave da crociera ormeggiata in porto.

I ragazzi hanno anche assistito all’esibizione di una unità cinofila della Guardia di Finanza.

Un percorso guidato per far conoscere da vicino sia l’indotto portuale che si occupa di turismo, sia il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno garantiscono sicurezza e accoglienza nei principali punti di accesso al Paese, con professionalità e umanità.

Al termine della visita, a suggellare una giornata di grande valore inclusivo, il personale della Polizia di Stato ha distribuito gadget e piccoli ricordi a tutti i partecipanti.

Un’iniziativa che rientra nelle attività di prossimità e di inclusione sociale promosse dalla Polizia di Stato, da sempre vicina alle realtà più fragili ed impegnata a costruire un ponte di fiducia con i cittadini.