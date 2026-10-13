SAN BASILIO: SERVIZIO INTERFORZE GUIDATO DALLA POLIZIA DI STATO

IDENTIFICAZIONI A TAPPETO, OLTRE 5.000 DI SANZIONI AMMINISTRATIVE. DENUNCIATO CONDUCENTE RECIDIVO ALLA GUIDA SENZA PATENTE

Oltre 200 persone identificate, circa 100 veicoli controllati, 5.000 euro di sanzioni amministrative, 8 violazioni al Codice della Strada ed un conducente “recidivo” alla guida senza patente denunciato all’Autorità Giudiziaria: è il bilancio dell’ultimo servizio straordinario interforze guidato dalla Polizia di Stato a San Basilio.

A guidare sul territorio il dispositivo sono stati gli agenti del IV Distretto, affiancati dai militari dell’Arma dei Carabinieri, dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, dagli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale e dal personale AMA.

La cornice operativa si è sviluppata lungo una direttrice estesa dalle aree limitrofe alle stazioni della linea B della metropolitana di Ponte Mammolo e Rebibbia, per poi allargarsi ai quartieri di San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, Settecamini e Case Rosse, con controlli calibrati a seconda delle diverse realtà territoriali battute.

Sul fronte commerciale, gli accertamenti hanno acceso i riflettori, in particolare, su due bar con annessa attività di sala slot lungo via Tiburtina, dove sono emerse diverse irregolarità di natura amministrativa, fiscale e lavoristica.

Apparecchi da gioco rimasti in funzione oltre le fasce orarie consentite, carenze nella prescritta vigilanza all’interno di una delle sale, la presenza di un lavoratore privo di regolare inquadramento contrattuale ed ulteriori irregolarità di carattere fiscale compongono il quadro restituito dalle verifiche.

All’esito degli accertamenti, nei confronti dei rispettivi titolari sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro.

I controlli documentali estesi agli avventori hanno inoltre consentito di rintracciare un cittadino destinatario di un provvedimento connesso ad una precedente contestazione amministrativa.

Parallelamente, il dispositivo si è spostato lungo le principali arterie del quadrante, dove, all’esito di una serie di posti di controllo, sono emerse numerose violazioni al Codice della Strada, a fronte delle quali sono state elevate otto contestazioni.

Tra queste, è emersa la posizione del conducente di un ciclomotore, sorpreso per la seconda volta alla guida senza patente. La reiterazione della condotta ha fatto scattare nei suoi confronti la denuncia all’Autorità giudiziaria.