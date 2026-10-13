Mobilità, Maritato (FI): “Piste ciclabili e dati errati: Amministrazione Gualtieri sempre più incommentabile”

​Roma, 13 ottobre 2026 – “Sulla gestione della mobilità a Roma siamo oramai alle comiche. La diffusione e la successiva correzione dei dati sui passaggi dei ciclisti in città non solo denotano approssimazione e pressapochismo, ma sono la spia di un chiaro ed evidente fallimento politico guidato dall’assessorato ai Trasporti targato Eugenio Patanè.

​Invece di governare la complessità della Capitale con visione e concretezza, il Campidoglio a trazione dem ha preferito portare avanti una campagna puramente ideologica e demagogica. Il risultato? Disagi enormi per decine di migliaia di automobilisti e difficoltà di movimento per i mezzi di soccorso a favore di centinaia di chilometri di corsie riservate che rimangono desolatamente sottoutilizzate rispetto alle reali esigenze della cittadinanza.

​Non è con le imposizioni dall’alto o con interventi a macchia di leopardo che si risolve il nodo del traffico romano. Serve una programmazione chiara e seria, che preveda il rilancio del trasporto pubblico locale, il potenziamento delle frequenze di bus e metro e investimenti strutturali per l’azienda dei trasporti.

Sarebbe ora che Gualtieri e la sua Giunta abbandonassero l’impostazione punitiva nei confronti di chi deve spostarsi per lavoro e tornassero a progettare la mobilità nel reale interesse di tutti i romani”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Commissione Sviluppo e Smart City di Forza Italia Roma Michel Emi Maritato.