ROCCA SINIBALDA – TRUFFA ONLINE SUL NOLEGGIO AUTO: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Rocca Sinibalda, a conclusione di specifici accertamenti avviati a seguito della denuncia presentata da un cittadino ultrasettantenne del posto, hanno deferito in stato di libertà due persone – un trentenne di origini straniere e un quarantanovenne, entrambi residenti in Campania – ritenute responsabili del reato di truffa.

L’attività investigativa ha preso le mosse dalla segnalazione della vittima la quale, intenzionata a noleggiare un’autovettura per alcuni giorni tramite una pagina web, era stata indotta a effettuare vari bonifici bancari per un importo complessivo superiore a 800 euro. Non avendo ricevuto alcuna conferma o il contratto di noleggio pattuito, l’utente si è rivolto direttamente ai canali ufficiali della società di riferimento, scoprendo così di essere rimasto vittima di un raggiro.

L’operazione rientra nel quadro delle costanti attività di prevenzione e repressione dei reati informatici e delle truffe online condotte dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, quotidianamente impegnato nel contrasto ai crimini contro il patrimonio e a tutela della cittadinanza.

Al riguardo, l’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a prestare la massima attenzione durante le transazioni telematiche, raccomandando in particolare di verificare sempre l’attendibilità dei siti web e la correttezza dei domini prima di effettuare pagamenti o comunicare dati personali, diffidare di offerte economiche eccessivamente vantaggiose e di modalità di pagamento non tracciabili o non convenzionali, contattare tempestivamente i canali di assistenza ufficiali delle aziende e rivolgersi subito alle Forze dell’Ordine in presenza di qualsiasi dubbio o anomalia.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.