FURTO IN UN SUPERMERCATO A RIETI: TEMPESTIVO INTERVENTO DEI CARABINIERI, ARRESTATO UN 61ENNE

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e di contrasto ai reati contro il patrimonio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, prosegue con continuità l’impegno delle Stazioni e dei Reparti dipendenti a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali della provincia.

Nella mattinata di giovedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno tratto in arresto un 61enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L’uomo è stato notato dal personale addetto alla vigilanza interna di un supermercato cittadino subito dopo aver oltrepassato le barriere delle casse dopo aver asportato della merce, tra cui diversi generi alimentari, nonostante nel portafoglio fosse stata rinvenuta una cospicua somma di denaro contante. La tempestiva segnalazione pervenuta al numero di emergenza ha consentito il rapido intervento dell’equipaggio dell’Arma, che ha bloccato l’individuo all’esterno dell’esercizio.

L’operazione evidenzia la prontezza d’intervento delle pattuglie sul territorio e la proficua sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e gli istituti di vigilanza privata nella prevenzione e nel contrasto della criminalità diffusa, anche a tutela degli esercizi commerciali.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.