Lega, la mozione “Remigrazione” arriva al Congresso: il piano Tovaglieri accende lo scontro nel partito

MILANO – La Lega si avvicina al suo prossimo Congresso nazionale con un carico di tensioni interne destinate a ridisegnare la linea identitaria del movimento. A incendiare il dibattito nelle ultime ore è una mozione presentata dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri, che propone di inserire ufficialmente nel programma del partito il concetto di “remigrazione”. Il documento, strutturato per ridefinire radicalmente le politiche migratorie della Repubblica Italiana, ha immediatamente aperto una faglia profonda tra le diverse anime del Carroccio.
I dettagli della proposta Tovaglieri
La mozione, descritta dai sostenitori come un piano per il ripristino della legalità e della sicurezza nazionale, si articola su tre direttrici principali:
- Espulsioni di massa dei clandestini: L’allontanamento immediato e sistematico di tutti i cittadini stranieri privi di un regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale.
- Revoca della cittadinanza: La cancellazione dello status di cittadino italiano per gli immigrati regolari che si siano resi colpevoli di reati gravi o di atti di terrorismo.
- Rimpatri volontari assistiti: L’istituzione di incentivi economici e accordi bilaterali con i Paesi d’origine per favorire il rientro assistito degli stranieri regolarmente residenti ma non integrati.
Un partito spaccato
L’introduzione del termine e della dottrina della “remigrazione” – un concetto storicamente legato alle piattaforme della destra identitaria europea – ha generato una forte polarizzazione interna:
- L’ala sovranista e l’alleanza con i Patrioti: I sostenitori della mozione, vicini alle posizioni europee del gruppo dei Patrioti per l’Europa, ritengono che la Lega debba lanciare un segnale di netta discontinuità e fermezza. Secondo questa corrente, il tema dei rimpatri deve evolvere verso una strategia globale e strutturata, capace di rispondere alle crescenti preoccupazioni dei territori in materia di sicurezza.
- La resistenza dei moderati e dei governatori: Di contro, l’ala pragmatica del partito, guidata dai governatori del Nord e dai quadri più moderati, esprime forte perplessità. I critici temono che l’adozione di una retorica eccessivamente radicale possa isolare la Lega all’interno della coalizione di governo e allontanare l’elettorato produttivo. Dal punto di vista economico, inoltre, molti amministratori locali sottolineano la necessità di manodopera straniera regolare per sostenere il tessuto industriale e i servizi nelle regioni settentrionali.
Verso il Congresso
La mozione Tovaglieri promette di essere il vero spartiacque del prossimo confronto congressuale. Per la leadership di Matteo Salvini si tratta di un delicate esercizio di equilibrio: la necessità di blindare il consenso della base più militante e identitaria dovrà fare i conti con l’esigenza di mantenere il partito in un alveo di affidabilità governativa. Il voto sulla mozione non definirà solo l’agenda programmatica sull’immigrazione, ma indicherà chiaramente quale rotta geopolitica e culturale la Lega intenda seguire nei primi anni.
Cav. Dr. Piero Fusaglia
Direttore Responsabile