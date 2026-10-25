Il congresso straordinario blinda la leadership: Salvini rieletto alla guida della Lega

Ma il Nord manda un segnale

Milano — Matteo Salvini viene riconfermato segretario federale della Lega per il quarto mandato consecutivo, blindando la propria leadership fino al 2030 al termine di un teso congresso straordinario tenutosi all’Allianz MiCo di Milano. Il voto a scrutinio segreto ha decretato una vittoria netta ma non priva di significati politici: lo schieramento dei delegati si è espresso con 465 preferenze a favore di Salvini (pari a circa il 76% dei voti validi) contro le 146 andate allo sfidante, il senatore Massimo Garavaglia, espressione dell’ala critica nordista.

I numeri e la geografia del dissenso

Il risultato ufficiale sancisce la tenuta dell’apparato legato al segretario uscente, capace di convogliare i due terzi del totale dei delegati aventi diritto. Tuttavia, il 24% raccolto da Garavaglia — unito alla quota di schede bianche, nulle e astenuti (circa il 13% del congresso) — formalizza l’esistenza di una fronda interna non più trascurabile. L’ala territoriale del Nord rialza la testa, ponendo sul tavolo della futura segreteria l’incognita legata al posizionamento strategico del partito, soprattutto alla luce di un quadro di sondaggi nazionali che vede il Carroccio scivolato sotto la soglia del 6%.

La svolta geopolitica e il cambio del simbolo

Subito dopo la proclamazione, Salvini ha alzato i toni programmatici, indicando una linea di netta rottura sul fronte internazionale che promette di scuotere gli equilibri del Consiglio dei Ministri. «Questo congresso mi dà il mandato di portare una posizione chiara: basta soldi e armi all’Ucraina», ha dichiarato il leader, citando le complessità della prossima manovra economica e di bilancio come priorità nazionale rispetto al supporto finanziario a Kiev.

Sul piano dell’identità visiva e politica, Salvini ha presentato una svolta storica: la nascita del brand “Lega – Italia federale”. Il nuovo simbolo, che mantiene al centro lo storico Alberto da Giussano, rimuove ufficialmente il nome di Salvini dalla dicitura inferiore. Una scelta interpretata dagli analisti come il tentativo di istituzionalizzare nuovamente la struttura del partito, slegandola parzialmente dal personalismo per andare incontro alle istanze autonomiste e territoriali.

Le sfide all’orizzonte

Se da un lato la vittoria congressuale garantisce a Matteo Salvini una stabilità formale a lungo termine, dall’altro la gestione del post-congresso si preannuncia complessa. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha commentato la necessità di «far entrare chi ha più consensi», della necessità di una riapertura verso le preferenze reali dei territori. Resta da capire come la rinnovata segreteria gestirà i rapporti con i governatori del Nord (su tutti Luca Zaia) e la competizione interna al centrodestra con Forza Italia e i movimenti di destra contigui. La leadership è salva, ma la linea politica dovrà ora mediare tra l’ortodossia identitaria del nuovo corso federale e i delicati equilibri di governo.

di Cav. Dr. Piero Fusaglia