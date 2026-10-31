Il prezzo del taglio delle tasse: la sforbiciata all’Irpef finanziata con la stretta sulle pensioni

Il disegno della nuova Manovra economica mette a nudo un paradosso fiscale destinato a far discutere l’opinione pubblica e le parti sociali. Nel tentativo di alleggerire la pressione sui redditi medi dei lavoratori attivi, l’esecutivo ha pianificato una rimodulazione delle aliquote IRPEF finanziandola, di fatto, attraverso una decisa contrazione dei meccanismi di rivalutazione degli assegni previdenziali più elevati. Una scelta politica ed economica che accende i riflettori su una redistribuzione interna del carico fiscale che rischia di penalizzare chi ha versato contributi per una vita intera.

L’operazione punta a dare respiro immediato ai consumi dei lavoratori dipendenti, ma solleva forti perplessità sulla sostenibilità a lungo termine di coperture finanziarie strutturate sul sacrificio del comparto previdenziale.

Sforbiciata IRPEF: un bonus a tempo determinato

La misura bandiera introdotta nei tavoli della Manovra prevede un intervento di riduzione fiscale mirato sulla seconda aliquota IRPEF, quella che tocca da vicino i redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro lordi annui. Il piano prevede una discesa dell’aliquota dal 35% al 33%, garantendo un risparmio mensile direttamente visibile nella busta paga dei lavoratori.

Tuttavia, il vero nodo politico risiede nella natura temporanea del provvedimento:

Durata limitata: La riduzione d’imposta viene introdotta in via sperimentale soltanto per un anno .

La riduzione d’imposta viene introdotta in via sperimentale . Mancanza di riforme strutturali: Al termine dei dodici mesi, senza un ulteriore e massiccio stanziamento di fondi, l’aliquota è destinata a tornare automaticamente ai parametri precedenti.

Al termine dei dodici mesi, senza un ulteriore e massiccio stanziamento di fondi, l’aliquota è destinata a tornare automaticamente ai parametri precedenti. Effetto incentivo: L’obiettivo dichiarato è stimolare la domanda interna e frenare l’erosione dei salari reali, sebbene la temporaneità della misura rischi di mitigarne l’efficacia sui consumi delle famiglie.

La stangata sulle pensioni: coperture permanenti per un bonus temporaneo

Se il beneficio per i lavoratori dipendenti ha il fiato corto, il meccanismo scelto per finanziarlo rischia di lasciare ferite permanenti sulle pensioni medio-alte. Per racimolare le risorse necessarie alla copertura della sforbiciata IRPEF, i tavoli tecnici del Ministero dell’Economia hanno stretto ulteriormente le maglie della perequazione automatica (l’adeguamento dei trattamenti pensionistici all’inflazione).

Mentre i trattamenti minimi e medio-bassi (fino a 4 volte il minimo) mantengono lo scudo della rivalutazione piena, gli assegni che superano questa soglia subiscono una decurtazione progressiva molto più severa rispetto al passato. Nel dettaglio, per le fasce previdenziali più alte, la percentuale di adeguamento al costo della vita viene fortemente ridotta, traducendosi in una perdita di potere d’acquisto reale che i pensionati trascineranno con sé anche negli anni futuri.

Lo scontro politico e l’incognita dei ricorsi

La scelta di finanziare un alleggerimento fiscale temporaneo per i lavoratori attivi attraverso un taglio permanente e strutturale sulla rivalutazione delle pensioni ha già innescato una forte contrapposizione sindacale e politica. Le associazioni dei pensionati denunciano come questo meccanismo trasformi la previdenza in un bancomat continuo per i conti dello Stato, violando il principio di equità e proporzionalità tra i contributi versati durante la carriera lavorativa e l’assegno percepito.

Il rischio concreto, oltre allo scontro nelle piazze, è l’apertura di una nuova stagione di ricorsi costituzionali, poiché la giurisprudenza ha più volte ribadito che i blocchi reiterati e ingiustificati della perequazione rischiano di minare i diritti acquisiti dei cittadini.

Cav. Dr. Piero Fusaglia

Direttore Responsabile

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