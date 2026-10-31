Vicenda Maenza, UGL Latina: “Lunedì scriveremo al Prefetto. Tutela per la lavoratrice e chiarezza dei fatti”.

La UGL Latina scriverà lunedì al Prefetto per chiedere attenzione sulla vicenda che coinvolge l’assessore alle Attività Produttive, Comunicazione e Marketing Territoriale del Comune di Maenza, Rosalba Napoleoni, denunciata da una sua ex dipendente per presunte aggressioni fisiche e minacce. Il segretario provinciale UGL Latina, Ivan Vento, intende inoltre chiedere la convocazione del sindaco di Maenza, affinché la situazione possa essere affrontata nelle sedi istituzionali competenti.

“Siamo di fronte a una vicenda che ci riguarda direttamente – spiega Vento- perché abbiamo assistito la lavoratrice nella vertenza relativa al precedente rapporto di lavoro con l’attuale assessore. Al centro della controversia vi sono, secondo quanto contestato dalla nostra assistita, il mancato riconoscimento delle ultime mensilità, del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre spettanze dovute alla cessazione del rapporto di lavoro”.

La controversia lavorativa, risalente all’interruzione del rapporto nel 2022, ha avuto un successivo sviluppo giudiziario. Così, nella giornata di giovedì, all’interno dell’attività commerciale oggi gestita dall’ex dipendente, si sarebbe verificato l’episodio culminato, secondo la denuncia presentata dalla donna, in un’aggressione fisica e in minacce.

‘Quanto denunciato è grave e merita la massima attenzione. Saranno gli organi competenti ad accertare con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Come organizzazione sindacale – sottolinea Vento – riteniamo tuttavia indispensabile ribadire un principio fondamentale: i diritti dei lavoratori devono essere tutelati e nessuno deve subire intimidazioni per aver scelto di far valere le proprie ragioni attraverso le vie legali”.

La UGL Latina ritiene necessario che la vicenda venga affrontata con serietà e trasparenza, nel rispetto della presunzione di innocenza e senza interferire con gli accertamenti in corso. L’iniziativa annunciata al Prefetto mira a richiamare l’attenzione istituzionale su una situazione che coinvolge anche un amministratore pubblico e che, per la sua natura, richiede particolare sensibilità: “Lunedì formalizzeremo la nostra iniziativa presso la Prefettura e chiederemo che il sindaco di Maenza venga convocato per un confronto. La nostra priorità è la tutela della lavoratrice e il pieno rispetto dei suoi diritti. Non accetteremo che una vertenza per il riconoscimento di spettanze lavorative venga ridotta a una questione privata, ignorando la necessità di garantire dignità, sicurezza e rispetto a chi lavora. Su questi principi la UGL Latina non farà passi indietro”.