I più letti della settimana

Articoli correlati

 ISTITUTO DIPLOMATICO INTERNAZIONALE, GIORDANI: “CON AEPI PER ACCOMPAGNARE ALL’ESTERO LE NOSTRE IMPRESE” 

CRONACA E ATTUALITA'
Erika Ciancio
Author: Erika Ciancio
1 min.read


“Oggi la diplomazia non riguarda più esclusivamente il rapporto tra gli Stati. una parte sempre più importante delle relazioni internazionali è quella che viene chiamata diplomazia economica. L’istituto diplomatico sicuramente non vuole insegnare alle imprese a fare impresa. Vuole invece accompagnare gli imprenditori in un percorso di conoscenza del Paese nel quale investono o con il quale intrattengono relazioni commerciali e condurli, per così dire, in una “comfort zone”, dove potranno fare impresa più facilmente”. Lo ha detto oggi, a Montecitorio, il presidente dell’Istituto diplomatico internazionale, avv. Paolo Giordani, partecipando alla presentazione della collaborazione con la Confederazione AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese), organizzazione che rappresenta professionisti e imprese e promuove il confronto con le istituzioni pubbliche su temi economici, fiscali e normativi, presenti l’ l’on. Ettore Rosato, segretario del Copasir, e Mino Dinoi, presidente di AEPI.
“Chi può provvedere a queste esigenze – ha aggiunto Giordani – meglio delle nostre sedi periferiche, in Africa, nei Balcani e in altre parti del mondo? Abbiamo già organizzato con il Senegal un bilaterale tra i governi e porteremo in Italia 50 sindaci fra i più importanti del Paese. Abbiamo la stessa intenzione anche con il Congo e le Guinee Bissau e Conakry. Parte essenziale della nostra missione è cercare di spostare il polo della diplomazia verso le imprese”.

Articolo precedente
Fiumicino. Crescita dei bambini, incontri gratuiti per famiglie
Fiumicino. Crescita dei bambini, incontri gratuiti per famiglie
Articolo successivo
Circus Festival of Italy: il Siac Europa festeggia la vittoria di Enis Dell’Acqua e guarda al futuro del circo etico
Circus Festival of Italy: il Siac Europa festeggia la vittoria di Enis Dell’Acqua e guarda al futuro del circo etico
Erika Ciancio
Erika Ciancio

I più letti