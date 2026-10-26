 ISTITUTO DIPLOMATICO INTERNAZIONALE, GIORDANI: “CON AEPI PER ACCOMPAGNARE ALL’ESTERO LE NOSTRE IMPRESE” 



“Oggi la diplomazia non riguarda più esclusivamente il rapporto tra gli Stati. una parte sempre più importante delle relazioni internazionali è quella che viene chiamata diplomazia economica. L’istituto diplomatico sicuramente non vuole insegnare alle imprese a fare impresa. Vuole invece accompagnare gli imprenditori in un percorso di conoscenza del Paese nel quale investono o con il quale intrattengono relazioni commerciali e condurli, per così dire, in una “comfort zone”, dove potranno fare impresa più facilmente”. Lo ha detto oggi, a Montecitorio, il presidente dell’Istituto diplomatico internazionale, avv. Paolo Giordani, partecipando alla presentazione della collaborazione con la Confederazione AEPI (Associazioni Europee di Professionisti e Imprese), organizzazione che rappresenta professionisti e imprese e promuove il confronto con le istituzioni pubbliche su temi economici, fiscali e normativi, presenti l’ l’on. Ettore Rosato, segretario del Copasir, e Mino Dinoi, presidente di AEPI.

“Chi può provvedere a queste esigenze – ha aggiunto Giordani – meglio delle nostre sedi periferiche, in Africa, nei Balcani e in altre parti del mondo? Abbiamo già organizzato con il Senegal un bilaterale tra i governi e porteremo in Italia 50 sindaci fra i più importanti del Paese. Abbiamo la stessa intenzione anche con il Congo e le Guinee Bissau e Conakry. Parte essenziale della nostra missione è cercare di spostare il polo della diplomazia verso le imprese”.