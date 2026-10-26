Sicurezza sussidiaria nel Terzo Settore: gli operatori del Nucleo Ispettori Forestali abilitati ai servizi di “Safety & Security” e all’uso dei dispositivi di autodifesa

Roma, 26 ottobre 2026 — Nuovi standard operativi e di eccellenza professionale per il Nucleo Ispettori Forestali ETS. L’Ente del Terzo Settore, regolarmente iscritto al RUNTS, consolida la propria struttura qualificandosi come interlocutore d’avanguardia per l’erogazione di servizi sussidiari e di prossimità nel campo della Safety & Security. Grazie a percorsi accademici e addestrativi dedicati, gli operatori del Nucleo hanno ufficialmente ottenuto l’abilitazione tecnica all’uso dei dispositivi non letali da impiegare nei compiti di monitoraggio, ordine urbano e vigilanza del territorio.

Il quadro normativo e l’abilitazione ai dispositivi di autodifesa

La vera svolta strategica per la tutela degli operatori e del patrimonio pubblico riguarda la conformità tecnica e giuridica nell’equipaggiamento. Il Nucleo ha integrato nei propri protocolli l’utilizzo dei dispositivi non letali a getto direzionale (comunemente definiti pistole al peperoncino), in totale aderenza con le disposizioni del Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103.

Ai sensi della normativa vigente, tali strumenti — se conformi ai rigidi parametri di legge sul principio attivo estratti dal peperoncino (Oleoresin Capsicum) con gittata utile non superiore a 3 metri e assenza di sostanze infiammabili — non sono classificati come armi proprie, bensì come presidi di legittima difesa e di dissuasione. Il porto e l’utilizzo in divisa durante i compiti istituzionali d’istituto sono rigorosamente riservati a salvaguardare l’incolumità personale del personale del Nucleo a fronte di minacce o aggressioni concrete, agendo con lo status formale e le tutele del Pubblico Ufficiale.

Formazione e Corsi di Abilitazione validi su base nazionale

Il Comando Generale evidenzia un vincolo tassativo per l’efficacia operativa di queste dotazioni: l’assegnazione dei dispositivi è legata esclusivamente al superamento di un regolare corso di formazione specialistica.

L’iter addestrativo, strutturato in conformità con i requisiti ministeriali del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e i decreti regionali del Terzo Settore, rilascia un Attestato Riconosciuto solo dopo il superamento delle prove teoriche e pratiche. I moduli formativi coprono la gestione dello stress, le tecniche di de-escalation verbale, il diritto penale applicato (art. 52 c.p. sulla legittima difesa) e la balistica tattica dei vettori urticanti.

Questa abilitazione specialistica è strutturata per coprire in modo omogeneo tutte le Regioni e i Distaccamenti in cui il Nucleo Ispettori Forestali è storicamente e capillarmente radicato, garantendo un’operatività uniforme e legalmente inattaccabile in ogni quadrante territoriale nazionale.

Un’offerta qualificata per le Istituzioni e i Comuni

Con l’introduzione di questa linea addestrativa, il Nucleo Ispettori Forestali ETS amplia il proprio perimetro d’azione, offrendo alle amministrazioni locali, ai comandi di Polizia Locale e ai soggetti istituzionali un supporto integrato per la gestione di grandi manifestazioni, fiere, vigilanza dei plessi scolastici e guardiania dei parchi urbani.

La combinazione tra l’alto profilo accademico espresso dal corpo docente del Comando Generale e il rigore operativo degli operatori qualificati configura il Nucleo come una risorsa sussidiaria di assoluto rilievo, capace di rispondere alle esigenze di sicurezza collettiva nel pieno rispetto della legalità e dei moderni standard della Protezione Civile e del Terzo Settore.

di Cav. Dr. Piero Fusaglia

Dirigente Generale Superiore C.A.

Direttore Responsabile www.ilgiornaledellazio.it