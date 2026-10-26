Vigilanza agro-ambientale e zootecnica: il prestigioso decreto della Prefettura al Dirigente Generale Superiore Piero Fusaglia

Roma — Un’attestazione di altissima fiducia istituzionale che eleva gli standard di sicurezza e monitoraggio del territorio. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ha rilasciato un esclusivo e ampio decreto prefettizio di riconoscimento al Cav. Dr. Piero Fusaglia, Dirigente Generale Superiore C.A.

Mentre la struttura dei volontari del Terzo Settore si articola capillarmente con i decreti da guardie zoofile per la tutela degli animali d’affezione, il provvedimento emesso direttamente dall’organo di Governo nei confronti del Cav. Dr. Fusaglia estende le competenze a un livello superiore, configurando una vera e propria autorità di vigilanza agro-ambientale e zootecnica a livello provinciale.

Il ruolo accademico e la docenza formativa

Questo importante titolo si inserisce in un percorso di altissima specializzazione che vede il Dirigente Generale Superiore Fusaglia impegnato in prima linea anche nel ruolo di docente formatore per il territorio. Un’attività di docenza specialistica svolta in stretta sinergia e coordinamento con le massime cariche del Comando Generale: l’Ing. Gen. C.A. Roberto Masciarelli e il Gen. C.A. Avv. Luca Mancini. Insieme, i vertici del Nucleo garantiscono un percorso didattico d’eccellenza, volto a preparare i futuri operatori del Terzo Settore nell’applicazione rigorosa delle normative giuridiche, ambientali e di pubblica sicurezza.

Il perimetro del decreto e il potere di verbalizzazione

La dicitura ufficiale rilasciata dalla Prefettura delimita un campo d’azione strategico per la salvaguardia del patrimonio pubblico e privato. In virtù della qualifica di Pubblico Ufficiale derivante dal titolo, il Dirigente Generale Superiore Fusaglia ha la piena facoltà e l’autorità legale di eseguire ispezioni sul campo e redigere verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative, operando in tre ambiti nevralgici:

La Protezione e Vigilanza del Patrimonio Ambientale: In applicazione delle severe leggi nazionali e regionali vigenti a tutela degli ecosistemi, dei corsi d’acqua e delle aree boschive.

In applicazione delle severe leggi nazionali e regionali vigenti a tutela degli ecosistemi, dei corsi d’acqua e delle aree boschive. La Prevenzione delle Violazioni dei Regolamenti: Un potere ispettivo, sanzionatorio e di verbalizzazione diretto sulle normative locali e ordinanze sindacali che disciplinano la protezione della natura, il corretto conferimento dei rifiuti, il controllo dei terreni incolti e il contrasto all’incuria del verde pubblico e privato.

Un potere ispettivo, sanzionatorio e di verbalizzazione diretto sulle normative locali e ordinanze sindacali che disciplinano la protezione della natura, il corretto conferimento dei rifiuti, il controllo dei terreni incolti e il contrasto all’incuria del verde pubblico e privato. La Difesa del Patrimonio Zootecnico: La competenza più esclusiva, che legittima la vigilanza sul benessere animale all’interno delle filiere agricole, degli allevamenti e delle aree rurali della provincia, comparto vitale per l’economia del territorio.

Una guida autorevole per la legalità sul territorio

Questo riconoscimento prefettizio si traduce in una forte garanzia operativa per il Nucleo Ispettori Forestali ETS, che vanta così al proprio vertice un corpo docente e direttivo dotato di pieni poteri di verbalizzazione e di un’estensione decretale completa. Un’autorità formale che permetterà di coordinare con ancora maggiore efficacia i controlli congiunti con la Polizia Locale e i presidi di legalità già attivi nelle roccaforti del Lazio e delle regioni federate.

di Redazione

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