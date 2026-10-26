ROCCASECCA, SUCCESSO PER LE CANTINE DE ’NA VOTA: IL BORGO CASTELLO SI ANIMA TRA SAPORI, MUSICA E TRADIZIONI

Un Borgo Castello animato da visitatori, profumi, musica e tanta voglia distare insieme. La 21ª edizione delle Cantine de ’na vota, organizzata dalla Pro Loco di Roccasecca, si è confermata un appuntamento capace di uniretradizione enogastronomica, intrattenimento e valorizzazione del patrimoniostorico e culturale del territorio.

I vicoli e le piazzette del centro storico si sono trasformati in un percorso di convivialità e riscoperta delle radici locali, accogliendo quanti hanno scelto di trascorrere la giornata nella suggestiva cornice del borgo. Le proposte gastronomiche, le cantine e gli stand hanno accompagnato il pubblico in un viaggio tra i sapori della tradizione, mentre l’atmosfera festosa ha coinvolto visitatori di tutte le età.

Ricco il programma degli spettacoli e delle attività di animazione, che hanno contribuito a rendere la manifestazione una vera festa popolare.Particolarmente apprezzato lo spettacolo dei Famme Kantà, insieme al dj set di Matteo Fresilli, all’animazione di M.E.G. Animation, dell’Allegra Compagnia, di Butterfly Events e alle esibizioni di Aneme & Core e degli Old Guitar Friends. Un’offerta pensata per coinvolgere un pubblico ampio,valorizzando il carattere conviviale e intergenerazionale dell’evento.

Le Cantine hanno rappresentato anche un’importante occasione per promuovere il Borgo Castello, con i suoi scorci panoramici, le stradine e le piazzette che raccontano la storia e l’identità di Roccasecca. Un patrimonio che costituisce una risorsa preziosa per lo sviluppo turistico del paese e che trova in manifestazioni come questa un’opportunità concreta di valorizzazione.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa edizione – dichiara Fabrizio Torriero, presidente della Pro Loco di Roccasecca –. Le Cantine de ’na vota sono molto più di una manifestazione enogastronomica: sono un’occasione per far conoscere le nostre tradizioni, promuovere le bellezze del Borgo Castello e raccontare l’identità della nostra comunità. Vedere i vicoli pieni di persone, le famiglie passeggiare tra gli stand e tanti visitatoripartecipare con entusiasmo è una grande soddisfazione per tutti noi».

«C’è però un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso – prosegueTorriero –: vedere un’intera comunità che si mette in gioco, senza distinzioni, per un obiettivo comune. La Pro Loco è il motore dell’iniziativa, ma il risultato è frutto della collaborazione di tante realtà: l’Amministrazionecomunale, le associazioni, i volontari, gli operatori, gli standisti, gli sponsor e i cittadini. Un ringraziamento speciale va agli abitanti del Borgo Castello, che ci sostengono sempre e che, con il loro entusiasmo e il loro senso di appartenenza, contribuiscono a rendere questo luogo ancora più accogliente. È proprio questa capacità di fare squadra il valore più bello delle Cantine e la forza su cui continuare a costruire il futuro della manifestazione».

La Pro Loco rivolge un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Roccasecca e alla Regione Lazio per il sostegno, alla Protezione Civile, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Confraternita dellaMisericordia, agli operatori GEA, agli animatori e a tutte le realtà che hannocollaborato alla realizzazione dell’evento.

Un grazie particolare va a Butterfly Events, agli amici di Acqua Filette,Summa Resort e Polisportiva Fava, ad Angelo Ciampa, ai familiari coinvoltinell’organizzazione, agli standisti, agli sponsor e a tutti coloro che hannomesso a disposizione tempo, competenze ed energie per la buona riuscita della giornata.

Un pensiero speciale è rivolto anche a Serena e Pupetta, le amiche a quattrozampe che hanno accompagnato la festa, e a tutti gli abitanti del BorgoCastello, il cui sostegno rappresenta un elemento fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Con le Cantine de ’na vota 2026, Roccasecca rinnova così il proprio legame con le tradizioni e con un patrimonio che merita di essere conosciuto evissuto. La Pro Loco dà appuntamento al 2027, con l’obiettivo di continuare a far crescere una manifestazione che è, prima di tutto, una festa dellacomunità.