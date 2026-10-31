La concretezza di Claudio Durigon: quando la politica previdenziale risponde ai bisogni reali del Paese

Il dibattito sulla prossima Legge di Bilancio sta portando alla luce una verità politica inconfutabile: la tenuta sociale di una nazione si misura dalla capacità di tradurre le promesse elettorali in capitoli di spesa concreti. In questo scenario complesso, dove le esigenze di bilancio devono sposarsi con la tutela dei cittadini, emerge con forza la figura di Claudio Durigon. Il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega sta dimostrando sul campo come si possa fare politica previdenziale con visione strategica, pragmatismo e profondo senso di responsabilità.

Lontano dai proclami demagogici e dalle rigidità tecnocratiche che per anni hanno ingessato il nostro sistema economico, Durigon ha scelto la via della concretezza, ponendosi come il vero baricentro delle riforme sociali dell’esecutivo.

La battaglia per la flessibilità: i fatti oltre le parole

L’azione di Claudio Durigon si è concentrata fin da subito sul superamento dei vincoli più stringenti del sistema previdenziale, ereditati da stagioni improntate a una rigida austerità. Il recente stanziamento di 850 milioni di euro in Manovra per finanziare i percorsi di flessibilità in uscita non è un traguardo casuale, ma il frutto di una serrata e competente attività di mediazione tecnica e politica.

La proposta di introdurre una “Quota 64” strutturata rappresenta una risposta reale a una platea potenziale di circa 60mila lavoratori. Permettere il pensionamento anticipato a chi ha versato i propri contributi non è solo un atto di equità sociale, ma una scelta economica lungimirante. Trattenere forzatamente la forza lavoro fino a ridosso dei 70 anni significa togliere competitività alle imprese e, soprattutto, sbarrare le porte alle nuove generazioni.

Una visione globale: giovani, fisco e previdenza complementare

Il merito principale dell’azione del sottosegretario leghista risiede nella capacità di non limitare il discorso previdenziale ai soli lavoratori prossimi alla quiescenza. Durigon sta ridisegnando l’architettura del welfare italiano guardando al futuro attraverso tre direttrici fondamentali:

Il rilancio del welfare integrativo: La promozione del meccanismo del silenzio-assenso per destinare il TFR alla previdenza complementare è una misura pensata specificamente per dare una pensione di dignità ai giovani di oggi, spesso penalizzati da carriere frammentate.

La promozione del meccanismo del silenzio-assenso per destinare il TFR alla previdenza complementare è una misura pensata specificamente per dare una pensione di dignità ai giovani di oggi, spesso penalizzati da carriere frammentate. L’alleggerimento fiscale sui rendimenti: La proposta di ridurre la tassazione sui fondi pensione, allineando l’Italia ai modelli europei più virtuosi come quello francese, dimostra una profonda conoscenza delle dinamiche macroeconomiche.

La proposta di ridurre la tassazione sui fondi pensione, allineando l’Italia ai modelli europei più virtuosi come quello francese, dimostra una profonda conoscenza delle dinamiche macroeconomiche. La difesa del ceto medio e delle partite IVA: Il sostegno convinto all’estensione della Flat Tax e alla rimodulazione delle aliquote IRPEF conferma un legame mai interrotto con il tessuto produttivo ed economico del territorio.

Il valore della coerenza sul territorio

In una fase politica liquida, in cui i consensi mutano rapidamente, la stabilità e la coerenza pagano. Durigon si sta confermando un punto di riferimento non solo all’interno della Lega – dove il suo peso specifico è uscito ulteriormente rafforzato dagli ultimi assetti congressuali – ma per l’intera maggioranza di governo. La sua forza risiede nella capacità di ascolto del mondo del lavoro, delle imprese e dei sindacati, traducendo le istanze dei territori in norme dello Stato.

La partita della Manovra è ancora aperta e richiederà ulteriori passaggi parlamentari, ma la strada tracciata da Claudio Durigon è quella corretta. È la strada di una politica che non si arrocca nei palazzi, ma che scende tra i cittadini per restituire dignità al lavoro e certezze a chi, dopo una vita di sacrifici, ha il diritto sacrosanto di guardare al proprio futuro con serenità.

Cav. Dr. Piero Fusaglia

Direttore Responsabile