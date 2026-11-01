RIETI: IL COMANDANTE PROVINCIALE CONSEGNA UN ENCOMIO E DIVERSE LETTERE DI PLAUSO A MILITARI DELL’ARMA PER RILEVANTI RISULTATI OPERATIVI

Nel corso di una cerimonia istituzionale, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti ha consegnato un encomio semplice e diverse lettere di plauso ad altrettanti militari dell’Arma che si sono distinti per spiccata professionalità, qualificata dedizione e brillanti capacità operative in importanti attività di servizio, condotte in differenti contesti territoriali ma parimenti caratterizzate dal profondo impegno nel contrasto a ogni forma di criminalità.

Durante l’incontro, il Colonnello Valerio Marra ha rimarcato il valore dell’azione quotidianamente svolta dai Carabinieri a favore della collettività, evidenziando come la presenza capillare delle Stazioni, l’attività di controllo del territorio e l’elevata professionalità investigativa dei reparti rappresentino presidi imprescindibili per la prevenzione dei reati e la tutela della legalità. Un particolare plauso è stato inoltre rivolto all’efficacia e alla tempestività dimostrate dal personale nell’affrontare eventi complessi in contesti territoriali estesi, dove il coordinamento sinergico tra i vari reparti risulta determinante.

Tra i riconoscimenti tributati, l’Encomio Semplice è stato conferito al Capitano Toni Bocchino, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, in relazione all’attività investigativa diretta e condotta quando era alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Paternò, in provincia di Catania. Il riconoscimento, concesso dal Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, premia la complessa indagine sviluppata tra il settembre 2018 e l’agosto 2022 — denominata convenzionalmente operazione “Ultimo Atto” — che ha colpito duramente gli assetti della criminalità organizzata nel comprensorio etneo, con specifico riferimento ad un clan mafioso operante nella Sicilia orientale.

L’attività investigativa, caratterizzata da elevate competenze professionali, acume investigativo e non comune spirito di sacrificio, ha permesso di accertare responsabilità, a vario titolo, in ordine ai reati di associazione di tipo mafioso, traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsione.

L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di 13 provvedimenti restrittivi e con il sequestro di beni patrimoniali per un valore complessivo superiore a 5 milioni di euro.

Le Lettere di Plauso, concesse dal Comandante della Legione Carabinieri “Lazio”, sono state tributate a un contingente di militari in forza alla Compagnia Carabinieri di Cittaducale, distintisi in occasione della tempestiva operazione condotta il 29 marzo 2026 a seguito dell’assalto perpetrato mediante la tecnica della cosiddetta “marmotta” allo sportello bancomat dell’ufficio postale di Varco Sabino.

L’intervento, scattato immediatamente dopo la violenta deflagrazione notturna, sotto la direzione del Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha visto una perfetta sinergia tra i diversi equipaggi sul campo. Tale dispositivo ha consentito di blindare le vie di fuga, intercettare i veicoli utilizzati dai presunti malviventi e stringere il cerchio attorno a quattro persone, successivamente tratte in arresto in quanto ritenute responsabili, a vario titolo, di furto aggravato in concorso e porto illegale di esplosivi. L’operazione ha inoltre permesso di recuperare l’intera refurtiva e di rinvenire un ordigno esplosivo rimasto inesploso.

I riconoscimenti sono stati conferiti al Comandante della Stazione di Borgorose con i suoi militari addetti, al Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente ai militari dell’aliquota operativa e dell’aliquota radiomobile e ai carabinieri della Stazione di Pescorocchiano.

Nel formulare le proprie congratulazioni ai militari premiati, il Comandante Provinciale ha evidenziato come i traguardi conseguiti siano la testimonianza concreta dell’eccellenza professionale dei singoli e della coesione dei reparti, confermando l’incessante impegno dell’Arma dei Carabinieri a presidio della sicurezza e della legalità sul territorio.