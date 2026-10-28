RIETI: INTENSIFICATI I CONTROLLI ANTIDROGA IN CITTÀ E IN PROVINCIA

SEQUESTRATI OLTRE 27 GRAMMI TRA COCAINA, EROINA E HASHISH. SEGNALATE SEI PERSONE, RITIRATE TRE PATENTI DI GUIDA

Continua l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Rieti volta anche alla prevenzione ed alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Nello scorso fine settimana i militari del Gruppo Rieti hanno eseguito una serie di controlli mirati nelle aree maggiormente frequentate da consumatori e spacciatori di sostanze stupefacenti, che hanno portato al sequestro di droga e denaro contante, alla denuncia di una persona e alla segnalazione all’Autorità amministrativa di altri cinque soggetti, con contestuale ritiro di tre patenti di guida.

I dettagli delle operazioni condotte dalle Fiamme Gialle:

Controlli sulla Salaria direzione Roma e nei luoghi di aggregazione nel centro di Rieti.

Durante un servizio di iniziativa per la prevenzione dei traffici illeciti, i finanzieri hanno controllato cinque cittadini italiani. Ispezioni approfondite hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro amministrativo complessivamente 15,04 grammi di cocaina e 11,88 grammi di hashish. I cinque soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura per la violazione amministrativa. Per tre di loro, sorpresi alla guida delle rispettive autovetture al momento del controllo, è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida.

Una denuncia per spaccio e sequestro di denaro contante.

Gli operanti, nel corso dei medesimi servizi, notavano un ulteriore soggetto di nazionalità senegalese aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un’attività commerciale. Atteso il contesto, i militari decidevano pertanto di intervenire procedendo alla identificazione dello stesso. Al termine del controllo, si procedeva al sequestro di n. 1 dose di sostanza stupefacente del tipo eroina, per un quantitativo di grammi 0,5 e, sulla scorta della successiva perquisizione personale, euro 675 in contanti, che venivano anch’essi sottoposti a sequestro penale unitamente alla sostanza stupefacente. La parte veniva denunciata a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

L’efficace intervento della Guardia di Finanza di Rieti testimonia la costante e capillare azione di vigilanza finalizzata alla salvaguardia della legalità, alla tutela della salute pubblica e al contrasto di ogni forma di traffico illecito perpetrato sul territorio provinciale.

Come di consueto si precisa che il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari, e che la posizione del soggetto denunciato è da considerarsi estranea ad ogni valutazione di responsabilità fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.