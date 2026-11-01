MAGLIANO SABINA: I CARABINIERI DENUNCIANO UN QUARANTENNE CONTROLLATO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO SENZA PATENTE

Prosegue senza sosta l’azione di monitoraggio della circolazione stradale posta in essere dal Comando Provinciale di Rieti nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio finalizzato a prevenire condotte di guida pericolose ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale sulle principali arterie di collegamento provinciale. In tale contesto operativo, i militari della Stazione Carabinieri di Magliano Sabina hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Rieti un cittadino reatino quarantenne. Il controllo si è svolto nelle prime ore serali, durante un posto di controllo lungo la Strada Statale 3 “Flaminia”, dove la pattuglia dei Carabinieri fermava il veicolo condotto dal quarantenne.

Gli accertamenti immediati sul posto hanno permesso di accertare che l’uomo, privo del previsto titolo di guida, stava guidando con patente revocata a seguito di precedenti provvedimenti amministrativi. All’esito degli approfondimenti svolti, i Carabinieri constatavano che l’uomo era anche recidivo, ben due volte, per la medesima violazione.

Al conducente è stata contestata l’ipotesi di reato di reiterazione della guida senza patente, fattispecie prevista e punita dall’articolo 116, commi 15 e 17 del Codice della Strada, trattandosi della terza mancanza di analoga natura documentata nell’ultimo biennio, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo in attesa di eventuali provvedimenti di confisca previsti dalla normativa vigente.

Le operazioni svolte, attestano la costante presenza dei carabinieri su tutto il territorio della provincia di Rieti, che con efficaci controlli serali e notturni, garantiscono standard sempre più elevati di sicurezza stradale volti a prevenire e contrastare condotte di guida irregolari a tutela dell’integrità fisica e l’incolumità individuale di ogni cittadino.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.