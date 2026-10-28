Missione del Sottosegretario Dell’Utri n Australia

Il Sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri ha svolto una missione in Australia per incontri istituzionali, iniziative di promozione economica e momenti di confronto con la collettività italiana.

Nella capitale Canberra, il Sottosegretario ha incontrato il Vice Ministro per l’Immigrazione e Vice Ministro per gli Affari Esteri e il Commercio Matt Thistlethwaite. I colloqui hanno consentito di approfondire i principali dossier bilaterali e internazionali, in un quadro di significativa convergenza di vedute.

Nella città di Melbourne, il Sottosegretario ha incontrato esponenti del Sistema Italia, tra cui il Presidente del Com.It.Es., e visitato la Camera di Commercio Italiana, l’ente gestore CoAsIt e il Museo Italiano. Ha inoltre partecipato alla chiusura della mostra “Rome: Empire, power, People”, alla presenza delle autorità locali e della collettività italiana, valorizzando il ruolo della cultura quale strumento di dialogo e amicizia fra popoli. A Sydney, Dell’Utri ha partecipato alla International Mining and Resources Conference + Expo (IMARC), che ha offerto un’importante occasione per promuovere le eccellenze industriali italiane del settore minerario e individuare nuove opportunità di collaborazione e convergenza commerciale, oltre a incontrare la collettività italiana e il Com.It.Es. locale.

La visita del Sottosegretario ha confermato la solidità delle relazioni bilaterali, con incontri istituzionali, economici e culturali volti a rafforzare la cooperazione commerciale e industriale nei settori dell’innovazione, transizione energetica, difesa, infrastrutture, nella promozione del Made in Italy e degli scambi scientifici.