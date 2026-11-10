’Assessore alle Attività Produttive Claudia Chiarinelli:

«Desidero esprimere le mie congratulazioni a Riccardo Guerci, Gianluca De Santis e Carlo Picchi per questo importante incarico, augurando loro buon lavoro. La presenza di tre rappresentanti reatini nella Giunta camerale costituisce un elemento significativo per il nostro territorio e per il sistema delle imprese locali.

Sono certa che, grazie alle competenze e all’esperienza maturate nei rispettivi ambiti, sapranno contribuire al lavoro della Camera di Commercio, favorendo il dialogo tra istituzioni e mondo produttivo e promuovendo nuove prospettive di sviluppo economico per le nostre comunità».

L’Assessore Chiarinelli rivolge inoltre al presidente Domenico Merlani e a tutti i componenti della nuova Giunta i migliori auguri di buon lavoro per il mandato 2026-2031.