RIETI – Polo Universitario la Sapienza,il cibo come salute la promessa del giovane dietista neo-laureato

Venerdì 6 novembre scorso presso il Polo Universitario la Sapienza Università di Rieti, vi è stata la discussione delle tesi e la proclamazione dei dottori nel primo corso Professioni Sanitarie in Dietistica. Abbiamo intervistato un neo laureto in Dietistica classe 2005 Leonardo Zilli.

Mi racconti il suo percorso di studi e l’argomento della tesi? “Il mio percorso di studi è iniziato nell’ottobre del 2023, subito dopo essermi diplomato presso l’Istituto Alberghiero di Rieti. Superato il test d’ingresso per le Professioni Sanitarie alla Sapienza di Roma, ho intrapreso il corso in Dietistica a Rieti fino al traguardo della laurea, arrivato il 6 novembre 2026. Nella mia tesi ho approfondito la Sindrome RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport), una condizione sempre più frequente nello sport d’élite. Nello specifico, ho analizzato le alterazioni degli assi neuroendocrini e del metabolismo osseo legate al deficit energetico, concentrandomi sul ruolo chiave del dietista nella prevenzione e nella gestione nutrizionale dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) negli atleti“.

“Perché ha scelto proprio questo percorso di laurea e cosa l’ha spinta a candidarsi per questa posizione? ” Ho scelto questo corso perché ho sempre considerato la nutrizione come il pilastro fondamentale della salute e della performance umana. La figura del dietista mi affascina profondamente per la sua concretezza clinica e per l’impatto che può avere sulla vita delle persone, in particolare nell’ambito sportivo. Ciò che mi spinge ad affacciarmi a questo settore è il desiderio di mettere sul campo competenze scientifiche ed evidenze aggiornate, per aiutare gli atleti a raggiungere il massimo delle proprie potenzialità in modo sicuro e sostenibile”.

“Qual è stato il progetto universitario o l’esame che l’ha messa più alla prova e come lo ha superato? ” L’esame più impegnativo del mio percorso universitario è stato senza dubbio il blocco di medicina interna nel secondo semestre del terzo anno. Il blocco comprendeva esami di nutrizione clinica, gastroenterologia, nefrologia e cardiologia. E’ stato molto intenso dal punto di vista dello studio ma allo stesso tempo molto stimolante, facendomi capire gli aspetti più profondi del dietista nella pratica clinica”.

“Come si vede da qui a tre anni e quali competenze pensa di dover sviluppare per arrivarci? “Da qui a tre anni mi vedo laureato alla Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana e specializzato con un Master in Nutrizione Sportiva. Dal punto di vista professionale, il mio obiettivo è lavorare al fianco dei fighter di MMA e BJJ, gestendo percorsi nutrizionali complessi e specifici come le fight week e il weight cutting (taglio del peso). Per arrivarci, la chiave sarà lo studio costante abbinato alla pratica sul campo, sviluppando sia competenze biochimiche e nutrizionali avanzate, sia la capacità di gestire l’aspetto psicologico dell’atleta sotto gara“.

“Tre anni intensi, scanditi dal ritmo serrato degli esami e dal coraggio di non arrendersi mai, la laurea triennale non celebra solo la fine di un percorso accademico, ma il momento esatto in cui il sacrificio si trasforma in orgoglio e la passione diventa futuro, CONTINUA Leonardo Zilli, volevo ringraziare i miei compagni di viaggio, le dietiste Valentina Romualdi, Romina Ciani, Chiara Duina e Cristina Raggi, oltre alla loro professionalità ho potuto apprezzare in questi anni la loro guida esemplare, offrendo una prova costante di altruismo, dedizione e profonda umanità.”