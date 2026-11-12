Serrae Villa Fiesole conferma la stella Michelin



Per il secondo anno consecutivo il ristorante guidato dallo Chef Antonello Sardi e da un team appassionato si distingue nella Guida Michelin, consolidando il proprio percorso nell’alta ristorazione e il legame con il territorio toscano

Un nuovo riconoscimento che premia la continuità, la ricerca e una precisa identità gastronomica. Il Ristorante Serrae Villa Fiesole, guidato dallo Chef Antonello Sardi, conferma la sua stella nella Guida Michelin 2027, presentata il 12 novembre, al Teatro Municipale di Piacenza. Un risultato che rinnova il prestigioso traguardo raggiunto nel 2025 e testimonia la solidità di un progetto gastronomico nel quale tecnica, creatività e valorizzazione delle materie prime si intrecciano in una visione contemporanea della cucina.

Alla guida della brigata, Antonello Sardi continua a sviluppare un percorso personale che affonda le radici nella tradizione gastronomica toscana, aprendosi a nuove suggestioni e combinazioni. La sua cucina nasce da una profonda attenzione alla qualità degli ingredienti, alla loro provenienza e alla stagionalità, con l’obiettivo di esaltarne le caratteristiche attraverso lavorazioni accurate, accostamenti originali e una costante ricerca dell’equilibrio. Una proposta che non si limita a reinterpretare i sapori del territorio, ma ne restituisce l’essenza attraverso un linguaggio gastronomico riconoscibile.

La riconferma della stella rappresenta un importante risultato per l’intera squadra di Serrae Villa Fiesole, frutto di un lavoro condiviso che coinvolge cucina, sala e tutte le professionalità impegnate nell’accoglienza. È anche la conferma di quanto la ristorazione d’autore possa contribuire a definire l’identità di una struttura alberghiera, diventando un elemento distintivo dell’esperienza di soggiorno e un motivo di attrazione per una clientela italiana e internazionale sempre più interessata alle destinazioni capaci di coniugare ospitalità e gastronomia di qualità.

Ecco il giudizio lusinghiero degli ispettori della Guida Michelin:”All’interno di una villa storica oggi trasformata nel boutique hotel FH55, il ristorante si distingue per ambienti contemporanei e luminosi, con la cucina a vista guidata dallo chef e dal suo team. Dalle ampie vetrate e dalla terrazza estiva si gode una suggestiva vista su Firenze. La proposta gastronomica affonda le radici nella tradizione italiana, con evidenti richiami toscani, e si esprime in chiave creativa tra piatti di carne, di pesce e una valida selezione vegetariana. Completa l’esperienza una curata carta dei vini, affiancata da una proposta di cocktail.“

Link: https://guide.michelin.com/it/it/toscana/fiesole/ristorante/serrae-villa-fiesole

Il ristorante si trova all’interno dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante dimora ottocentesca immersa nel paesaggio delle colline fiesolane, in una posizione privilegiata dalla quale si apre una suggestiva vista su Firenze. Una cornice di particolare fascino, nella quale architettura, panorama e cucina concorrono a creare un’esperienza che va oltre la dimensione della tavola, intrecciandosi con il patrimonio culturale e paesaggistico toscano.

La proposta gastronomica di Sardi si articola in diversi percorsi degustazione, attraverso i quali lo Chef racconta il proprio rapporto con il territorio, la sua evoluzione professionale e la libertà di sperimentazione. Accanto alla cucina che valorizza le eccellenze locali, trova spazio anche una particolare attenzione al mondo vegetale, con un menu vegetariano rinnovato seguendo il ritmo delle stagioni e costruito intorno a prodotti provenienti dal territorio fiesolano e dalla campagna fiorentina.

La ricerca gastronomica si inserisce inoltre nella più ampia filosofia Wellness&Nutrition di FH55 Hotels, che promuove un rapporto sempre più consapevole tra alimentazione, gusto e benessere. Un approccio che trova nella cucina di Serrae Villa Fiesole un terreno di espressione privilegiato, dimostrando come attenzione alla qualità nutrizionale, valorizzazione delle materie prime e piacere gastronomico possano convivere senza compromessi.

La conferma della stella Michelin rafforza così il posizionamento di Serrae Villa Fiesole tra gli indirizzi di riferimento della ristorazione d’autore in Toscana e premia un progetto che continua a evolversi, mantenendo salda la propria identità e il legame con il territorio. Un risultato che appartiene allo Chef Antonello Sardi e a tutta la sua squadra, ma che rappresenta anche un importante riconoscimento per FH55 Hotels e per la sua visione di un’ospitalità nella quale l’eccellenza gastronomica è parte integrante dell’esperienza.