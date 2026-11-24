LEMURI IL VISIONARIO e ANTONIO LA ROSA

presentano

SARÒ DIVERSO

Autobiografia di un artista tra musica, immagini e parole

Parte da Roma il tour teatrale di Vittorio Centrone, in arte Lemuri Il Visionario e Antonio La Rosa, che svela il viaggio verso la propria identità superando asimmetrie ed apparenze. Lemuri: fragilità e diversità non sono un limite, ma espressione di identità

Mercoledì 2 dicembre 2026 ore 20.30

Teatro Ghione Via delle Fornaci, Roma

Sogni, fragilità e coraggio si mescolano sul palco del Teatro Ghione di Roma – mercoledì 2 dicembre 2026, alle ore 20.30 – in occasione della prima di Sarò Diverso, spettacolo tratto da una storia vera, scritta e musicata da Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario.

Musica, parole ed immagini nell’opera pop dove Lemuri è affiancato nella recitazione da Antonio La Rosa, con la regia di Roberto Manfredi, in un viaggio alla scoperta della verità di un artista che vive in equilibrio tra realtà e immaginazione.

Liberamente ispirata al romanzo illustrato Lemuri il Visionario, l’opera apre il lungo tour nelle principali città italiane e porta sul palco dello storico teatro di Via delle Fornaci 37, tematiche sociali di attualità: dal bullismo, alla diversità, dalla solitudine, al rapporto con le radici ed il coraggio di inseguire i propri ideali. Una storia di formazione che – attraverso lo sguardo ingenuo e appassionato di un adolescente – diventa metafora del passaggio dall’infanzia all’età adulta.

“Protagonista della storia è Victor” – rivelano gli autori – “un ragazzo timido, introverso che nasconde lo sguardo sotto grandi e buffi occhiali. Si sente diverso e incompreso nel piccolo paese in cui vive. Victor è la storia comune a tanti giovani che subiscono bullismo dai coetanei e si rinchiudono nella loro solitudine. Inizia per lui un percorso nuovo grazie alla musica che si trasforma in mezzo per affrontare le proprie paure con l’obiettivo di realizzare appieno i propri sogni. Non sarà solo nel suo viaggio di trasformazione denso di prove da superare ed asimmetrie della realtà. Victor incontra Magiaci, misterioso eremita, interpretato dall’attore Carlo Caprioli, che diventerà il suo mentore, accompagnandolo in un cammino di crescita e consapevolezze verso il suo destino: diventare Lemuri il Visionario, l’artista che ha sempre sognato di essere”.

Un ora e mezza di performance live in cui Vittorio Centrone – che interpreta Lemuri il Visionario – e l’artista Antonio La Rosa – nei panni di Victor – condividono il palcoscenico con quattro musicisti: Max Minoia alla batteria, Stefano Tedeschi alle chitarre, Fabrizio “Fasella” Cascione al basso e Andrea Minissale alle tastiere.

Le canzoni originali, i monologhi e le interpretazioni teatrali dialogano con le illustrazioni del fumettista Marco Foffano e le immagini di Roberto Manfredi, dando vita a una scenografia visiva in continua evoluzione. La musica e la recitazione rappresentano il cuore dello spettacolo: un linguaggio capace di raccontare emozioni, paure e desideri, trasformando ogni canzone in una tappa del viaggio dei protagonisti.

Tra i momenti musicali trova spazio anche una personale reinterpretazione di Dragostea Din Tei, celebre brano che, nella versione di Haiducii, ha contribuito a rendere la voce di Vittorio Centrone conosciuta a livello internazionale.

“Sarò Diverso è la rappresentazione artistica della mia vita” – spiega il protagonista – “la storia di un ragazzo che si sente fuori posto e cerca, attraverso l’arte, la chiave per affrontare le proprie insicurezze e trovare la sua strada”.

Un’esperienza autobiografica che si trasforma in un messaggio universale: “anche le persone veramente coraggiose hanno paura”, sottolineano gli autori Centrone e La Rosa.

Le canzoni di Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario, sono pubblicate da Azzurra Music. Dopo la prima romana del 2 dicembre, lo spettacolo proseguirà il suo percorso nel corso del 2027 con nuove repliche in diverse città italiane, tra cui Milano, Verona, Pordenone e Mestre.