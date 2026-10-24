La Sagra della Castagna a Collegiove: il turismo lento riparte dai borghi della Valle del Turano

La Valle del Turano si conferma uno scrigno di tradizioni culinarie e naturalistiche grazie alla nuova edizione della Sagra della Castagna a Collegiove, piccolo centro della provincia di Rieti arroccato sui Monti Carseolani. L’evento attira ogni anno centinaia di escursionisti e amanti del turismo di prossimità, desiderosi di riscoprire il legame genuino tra i frutti del sottobosco e l’accoglienza calorosa delle comunità montane dell’entroterra appenninico.

Durante le giornate della manifestazione, le caratteristiche piazzette del paese si trasformano in veri e propri mercati a cielo aperto, dove i produttori locali espongono il raccolto stagionale e i ristoratori propongono ricette storiche. Dalle classiche caldarroste cotte nei tipici bracieri forati alla polenta con sugo di castagne e salsiccia, fino ai dolci della tradizione come i tradizionali castagnacci, il percorso enogastronomico valorizza la biodiversità e la genuinità della filiera corta reatina.

L’iniziativa rappresenta una risorsa strategica fondamentale per il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni della Sabina e delle valli adiacenti. Creando eventi capaci di unire le escursioni guidate nei castagneti secolari alla promozione dei prodotti tipici, Collegiove dimostra come il turismo esperienziale possa generare un micro-indotto economico vitale per le botteghe, le strutture ricettive extralberghiere e le guide ambientali del territorio.