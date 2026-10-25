I più letti della settimana

Articoli correlati

Luigi Zeno premiato al Campidoglio: Roma celebra il suo talento

PRIMO PIANO
Daniela Del Prete
Author: Daniela Del Prete
2 min.read
Luigi Zeno premiato al Campidoglio: Roma celebra il suo talento
Luigi Zeno premiato al Campidoglio: Roma celebra il suo talento

Nella Sala della Protomoteca, uno dei luoghi simbolo delle istituzioni italiane, un nuovo prestigioso riconoscimento celebra il percorso artistico di Luigi Zeno, giovane talento di Ercolano sempre più protagonista nel panorama audiovisivo nazionale.

ROMA, 25 OTTOBRE 2026Luigi Zeno è stato premiato al Marateale Talent People Awards 2026, nel corso della cerimonia ospitata nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio

Un traguardo che valorizza il percorso artistico del giovane attore campano e la sua crescente presenza nel panorama cinematografico e televisivo italiano. La premiazione nella cornice del Campidoglio aggiunge un nuovo capitolo a una fase intensa della sua attività, che si sviluppa tra piattaforme streaming, produzioni televisive e progetti cinematografici.

Da Netflix a Rai 1: un percorso in continua crescita

Originario di Ercolano, Luigi Zeno si è fatto conoscere dal pubblico con la serie Netflix “Minerva – La Scuola”, diretta da Ivan Silvestrini, nella quale interpreta Leonardo. Il suo percorso televisivo prosegue su Rai 1 con “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, per la regia di Carmine Elia, e con “Trastevere Blues”, serie poliziesca ambientata a Roma diretta da Beniamino Catena e Marco Bocci.

Esperienze diverse per ambientazione e linguaggio, che permettono al giovane interprete di confrontarsi con generi narrativi differenti e di ampliare il proprio percorso professionale. Tra i suoi lavori figura anche “La promessa di Patrizio”, film dedicato al campione olimpico Patrizio Oliva, nel quale interpreta Marco.

Cinema d’autore e riconoscimenti

Accanto alle produzioni televisive, Zeno porta avanti il proprio percorso nel cinema d’autore.È stato premiato in diversi film festival nazionali e internazionali come Miglior Giovane Attore Italiano. La sua attività artistica si accompagna inoltre a riconoscimenti ed esperienze istituzionali che lo hanno portato anche al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo.

L’impegno per la legalità e le nuove generazioni

Oltre alla recitazione, Luigi Zeno è impegnato nella lotta al bullismo, nella promozione della cultura della legalità e nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Fa parte del Pool della Legalità del Comune di Ercolano, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione dei valori del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità sociale tra i giovani. In particolare, la volontà di dare ascolto ai ragazzi e di contrastare ogni forma di prevaricazione è al centro della sua partecipazione alle iniziative sul territorio, dove l’impegno personale affianca quello professionale.

Il riconoscimento ricevuto in Campidoglio rappresenta così una nuova tappa di un percorso che unisce interpretazione, impegno civile e attenzione alle opportunità future, anche in ambito internazionale. Da Ercolano alla Capitale, il premio segna un passaggio significativo e offre l’occasione per guardare ai prossimi progetti con la stessa attenzione alla recitazione e al valore delle storie raccontate.

Articolo precedente
“Il mio nome sparisce dal simbolo, ora rinasce una Lega dei territori”: le parole del segretario dopo il voto di Milano
“Il mio nome sparisce dal simbolo, ora rinasce una Lega dei territori”: le parole del segretario dopo il voto di Milano
Articolo successivo
Frosinone – Servizio idrico, una partita che bisogna giocare in tre
Frosinone – Servizio idrico, una partita che bisogna giocare in tre
Daniela Del Prete
Daniela Del Prete
nata a Napoli nel 1975, è una giornalista e stimata addetta stampa attiva in tutt'Italia. Direttrice della web tv Dagal Social e PiazzaMunicipio.info. Presidente dell'associazione Dagal Creations APS, gestisce l'ufficio stampa di numerosi eventi e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti. Premi: Premio Eccellenze Istituzionali come giornalista nel 2022. Premio Special Award alla 76ª Biennale di Venezia per la valorizzazione del territorio. Premio Internazionale a Barcellona per la web tv, Premio Speciale Award dalla Polizia di Stato per la divulgazione e comunicazione.

I più letti