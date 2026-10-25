Luigi Zeno premiato al Campidoglio: Roma celebra il suo talento

Nella Sala della Protomoteca, uno dei luoghi simbolo delle istituzioni italiane, un nuovo prestigioso riconoscimento celebra il percorso artistico di Luigi Zeno, giovane talento di Ercolano sempre più protagonista nel panorama audiovisivo nazionale.

ROMA, 25 OTTOBRE 2026 – Luigi Zeno è stato premiato al Marateale Talent People Awards 2026, nel corso della cerimonia ospitata nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio.

Un traguardo che valorizza il percorso artistico del giovane attore campano e la sua crescente presenza nel panorama cinematografico e televisivo italiano. La premiazione nella cornice del Campidoglio aggiunge un nuovo capitolo a una fase intensa della sua attività, che si sviluppa tra piattaforme streaming, produzioni televisive e progetti cinematografici.

Da Netflix a Rai 1: un percorso in continua crescita

Originario di Ercolano, Luigi Zeno si è fatto conoscere dal pubblico con la serie Netflix “Minerva – La Scuola”, diretta da Ivan Silvestrini, nella quale interpreta Leonardo. Il suo percorso televisivo prosegue su Rai 1 con “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, per la regia di Carmine Elia, e con “Trastevere Blues”, serie poliziesca ambientata a Roma diretta da Beniamino Catena e Marco Bocci.

Esperienze diverse per ambientazione e linguaggio, che permettono al giovane interprete di confrontarsi con generi narrativi differenti e di ampliare il proprio percorso professionale. Tra i suoi lavori figura anche “La promessa di Patrizio”, film dedicato al campione olimpico Patrizio Oliva, nel quale interpreta Marco.

Cinema d’autore e riconoscimenti

Accanto alle produzioni televisive, Zeno porta avanti il proprio percorso nel cinema d’autore.È stato premiato in diversi film festival nazionali e internazionali come Miglior Giovane Attore Italiano. La sua attività artistica si accompagna inoltre a riconoscimenti ed esperienze istituzionali che lo hanno portato anche al Senato della Repubblica e al Parlamento Europeo.

L’impegno per la legalità e le nuove generazioni

Oltre alla recitazione, Luigi Zeno è impegnato nella lotta al bullismo, nella promozione della cultura della legalità e nella sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Fa parte del Pool della Legalità del Comune di Ercolano, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione dei valori del rispetto, dell’ascolto e della responsabilità sociale tra i giovani. In particolare, la volontà di dare ascolto ai ragazzi e di contrastare ogni forma di prevaricazione è al centro della sua partecipazione alle iniziative sul territorio, dove l’impegno personale affianca quello professionale.

Il riconoscimento ricevuto in Campidoglio rappresenta così una nuova tappa di un percorso che unisce interpretazione, impegno civile e attenzione alle opportunità future, anche in ambito internazionale. Da Ercolano alla Capitale, il premio segna un passaggio significativo e offre l’occasione per guardare ai prossimi progetti con la stessa attenzione alla recitazione e al valore delle storie raccontate.