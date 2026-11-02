Roma, Al Teatro Brancaccio il kolossal DreamWorks firma una Première colossale

La grande epica della storia antica incontra la magia del teatro musicale dal vivo. Ha debuttato sul palco del Teatro Brancaccio di Roma, per la sua attesissima Première Nazionale, “Il Principe d’Egitto – Il Musical”, maestosa trasposizione teatrale targata Broadway Italia e tratta dall’intramontabile film d’animazione prodotto nel 1998 dalla DreamWorks Animation. Lo spettacolo rappresenta uno degli appuntamenti culturali più ambiziosi della stagione teatrale. A guidare l’imponente macchina scenica è il regista Federico Bellone, già celebre per i successi internazionali di The Phantom of the Opera e Anastasia. L’opera porta a teatro l’universo visivo del capolavoro cinematografico attraverso una messa in scena di straordinario impatto emotivo. Sul palcoscenico si muovono oltre 50 artisti, affiancati da una maestosa orchestra dal vivo e dalle scenografie monumentali firmate dallo stesso Bellone. A rendere ancora più avvolgente il racconto di Mosè e della fuga dall’Egitto sono le soluzioni visive ed illusionistiche curate da Paolo Carta, responsabile di straordinari effetti speciali capaci di far vivere al pubblico il pathos dei miracoli e della narrazione epica. Le musiche portano il sigillo del compositore Premio Oscar Stephen Schwartz (già firma di pietre miliari del teatro musicale come Wicked e dei classici animati Pocahontas e Il Gobbo di Notre Dame). Tra le vette musicali dello show spicca l’interpretazione dal vivo del brano Premio Oscar per la Miglior Canzone Originale, “When You Believe”, immortalato nella storia della pop culture dal duetto tra Whitney Houston e Mariah Carey. Nei panni dei protagonisti spiccano alcuni tra i nomi più apprezzati della scena del musical italiano: Riccardo Maccaferri interpreta il ruolo di Mosè, guidando la narrazione tra fragilità e carisma, Lorenzo Tognocchi dà voce e corpo all’antagonista Ramses, restituendo il complesso legame di fratellanza e scontro regal, Giulia Sol interpreta Tzipporah, con una performance vocale di rara intensità. “Kolossal è la parola che più si addice a questo allestimento così epico. Una grande storia di fede e comunità sullo sfondo di un Egitto imponente, il tutto visto attraverso gli occhi di tutta la famiglia. Uno spettacolo che ha voglia di essere un miracolo per tutta la famiglia, così da continuare la tradizione anche in Italia di condivisione per tutti a teatro. Un posto magico, dove la nostra gioia è vedere il pubblico credere nei miracoli, When you believe …”. Con queste significative parole il regista, Federico Bellone, definisce Il Principe d’Egitto il Musical. Lo spettacolo rimarrà in scena a Roma al Teatro Brancaccio fino all’8 novembre 2026, prima di intraprendere il tour nazionale che farà tappa a Milano, sul prestigioso palco del Teatro degli Arcimboldi, dal 25 novembre al 13 dicembre 2026.