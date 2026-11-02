Il concerto-spettacolo torna con testi e monologhi dedicati all’amore, tra arie e canzoni celebri. Apericena dalle 18, spettacolo alle 19:30. Prenotazioni entro il 10 novembre.

Dopo l’appuntamento alla Botticella di Testaccio, raccontato su queste pagine lo scorso aprile, «Piaceri d’Amore» incontra nuovamente il pubblico romano. Domenica 15 novembre 2026, a Villa Lacertosa, in via del Fontanile Anagnino 231, Emanuela Mari e Arianna Castelli saranno protagoniste del concerto-spettacolo firmato dalla stessa Mari e presentato da Progetto Italia – Le eccellenze italiane.

Il sottotitolo, «Arie, canzoni, storie senza tempo», indica il percorso della serata: accostare la parola recitata alla musica per esplorare i diversi modi di vivere e raccontare l’amore. Testi e monologhi richiameranno Eleonora Duse, William Shakespeare, Platone e Sibilla Aleramo, affiancando esperienze, epoche e sensibilità differenti.

Gli intermezzi musicali, con arie e canzoni famose, riprenderanno le suggestioni dei testi. La voce cantata accompagnerà così il passaggio da un pensiero all’altro, dando spazio alle emozioni che attraversano il racconto.

Nel precedente articolo dedicato allo spettacolo, avevamo descritto il lavoro delle due interpreti e il dialogo tra bel canto e recitazione. Il nuovo appuntamento ripropone questo incontro di linguaggi in una sede diversa, con un programma che unisce spettacolo e convivialità.

«Leggerezza e profondità» sono le parole scelte nella presentazione per descrivere lo spirito dell’iniziativa. L’accoglienza annunciata dagli organizzatori ha anche un dettaglio domestico: un camino acceso, attorno al quale ritrovarsi in una sera di novembre.

La serata comincerà alle 18:00 con un apericena a buffet, composto da proposte salate e dolci, frutta, bollicine e drink. Alle 19:30 inizierà lo spettacolo con Arianna Castelli ed Emanuela Mari. A seguire, caffè e saluti.

L’evento prevede una quota di partecipazione. Informazioni e prenotazioni: Emanuela Mari, 338 8968472; Lacertosa, 348 5719209.