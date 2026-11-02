RIETI: GIURAMENTO DI FEDELTÀ ALLA REPUBBLICA ITALIANA DA PARTE DI DUE NEO FINANZIERI

AL TERMINE DEL 24° CORSO DI FORMAZIONE, SONO STATI ASSEGNATI PRESSO I REPARTI OPERATIVI DEL COMANDO PROVINCIALE DI RIETI

Nella mattinata del 30 ottobre u.t., presso la Caserma Medaglia d’Argento al Valor Militare “Guardia Luigi Mattei”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti, ha avuto luogo il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana da parte di 2 neo Finanzieri che, al termine del 24° corso di formazione per “Allievi Finanzieri”, sono stati assegnati presso i Reparti operativi del Comando Provinciale di Rieti.

Innanzi alla Bandiera Italiana ed al Comandante Provinciale, Colonnello t.ISSMI Gianluca Ferraro hanno pronunciato la solenne formula di giuramento, il Finanziere Anna Acquafredda e il Finanziere Lorena Bacca, siglando il proprio impegno ad operare, con disciplina e onore, nell’osservanza della Costituzione e delle leggi e adempiendo ai doveri assunti con la scelta di arruolarsi nel Corpo, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

Nel congratularsi con i giovani Finanzieri, augurando loro ogni auspicato successo professionale e personale per il futuro, il Colonnello Ferraro, al termine della sobria ma molto sentita cerimonia, ha sottolineato il valore etico, morale e giuridico dell’impegno assunto, rimarcando la responsabilità che comporta il giuramento solenne connesso al loro stato e alle pubbliche funzioni loro riconosciute quali appartenenti alla Guardia di Finanza, evidenziando, altresì, che il giuramento è una promessa di vita, una scelta di responsabilità; è l’impegno a porre il proprio operato al servizio di qualcosa di più grande di sé stessi: la Repubblica italiana e i suoi cittadini.

L’appartenenza al Corpo racchiude, da sempre, senso del dovere, rigore morale, spirito di sacrificio e umiltà.

I neo assegnati, già inseriti nell’attività operativa, saranno una preziosa risorsa nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di illegalità economico-finanziaria della nostra Provincia.