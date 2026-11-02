RIETI: IL COMANDO PROVINCIALE COMMEMORA I CADUTI DELLE FIAMME GIALLE

Il 2 Novembre rappresenta da sempre un momento di riflessione e raccoglimento, una solenne giornata di commemorazione in cui ci si riunisce con senso di ricordo e gratitudine, per onorare la memoria di quanti ci hanno lasciati. Nell’alveo di tale cornice si è svolta nella mattinata odierna presso il cimitero di Rieti, alla presenza di S.E. il Prefetto, D.ssa Pinuccia Niglio, del Sindaco della città di Rieti, Daniele Sinibaldi, del Comandante Provinciale Col. t. ISSMI Gianluca Ferraro e di una nutrita rappresentanza di finanzieri in sevizio in tutta la provincia e in congedo, quest’ultimi in forza alla locale Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia al seguito del loro Presidente, Brigadiere Capo (in congedo) Pasquale D’Ambrosio, una sobria cerimonia in ricordo di tutti i caduti della Guardia di Finanza che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere, al servizio dello Stato e della collettività.

Dopo la resa degli onori a cura di una schierante armata in alta uniforme, si è proceduto alla deposizione di una corona di alloro al “Monumento ai Caduti” del Corpo da parte di due finanzieri accompagnati da S.E. il Prefetto di Rieti. Successivamente si è tenuto un momento di preghiera e raccoglimento a cura di Don Fabrizio Borrello, la benedizione della corona di alloro deposta e dei presenti, infine la lettura della “Preghiera del Finanziere” da parte della vedova del Lgt. CS Salvatore Balbi, signora Rosetta Piciullo.

Onorare la memoria dei caduti della Guardia di Finanza è fondamentale per riconoscere il sacrificio di chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere, a difesa della legalità, della giustizia e della sicurezza collettiva.