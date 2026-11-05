Confsal, resta aperto il confronto su pensioni e Tpl

Roma, 5 novembre – Si è svolto ieri mattina un incontro tra la delegazione della Confsal, guidata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta, e il Segretario Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, alla presenza dei capigruppo Enrico Costa e Stefania Craxi. Per la Confederazione erano presenti anche Elvira Serafini (SNALS-Confsal), Rosalba Lafauci e Pietro Serbassi (FAST-Confsal).

Accolta con favore la conferma, nell’ultimo testo della Manovra (A.C. 3174, art. 7), della detassazione al 15%, entro il limite di 1.500 euro annui, per le maggiorazioni e le indennità di lavoro notturno, festivo e di turnazione dei dipendenti privati con reddito inferiore a 40.000 euro, misura valida anche per il 2027.

Sul fronte previdenziale, FAST-Confsal ha chiesto di rivedere i coefficienti per i lavori usuranti nei trasporti e di garantire flessibilità in uscita per il personale viaggiante e gli addetti alla circolazione. Apprezzato l’impegno di Forza Italia per un piano straordinario, da rendere strutturale, di assunzione di ispettori del lavoro.

Antonio Tajani e Pietro Serbassi

Sul trasporto pubblico locale, a fronte della richiesta di riconsiderare la soppressione del Fondo nazionale da 5 miliardi di euro, Forza Italia ha indicato l’assenza, al momento, di margini per un ripristino integrale, confermando il dialogo e il lavoro su incentivi all’uso dei mezzi pubblici. La gratuità per gli studenti, condivisa nel merito, non ha superato il vaglio della Commissione europea. Il tema sarà ripreso in incontri con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da calendarizzare, per individuare possibili correttivi in sede parlamentare. FAST-Confsal ha giudicato positivo il clima del confronto, ribadendo la necessità di soluzioni concrete per il TPL.